Naša pevačica u vezi sa mlađim muškarcem pa najavila svadbu: Svi pričaju da su raskinuli, a ona ga više ni ne pominje

Pevačica Mina Kostić otkrila je pre nekoliko meseci da je u srećnoj vezi sa misterioznim Kasperom, mlađim dečkom koji joj skida zvezde sa neba.

Ona je tada poručila da se čak sprema i svadba i da je spremna da sa njim osnuje još jednu porodicu, međutim, kako se priča, oni se ne čuju više kao ranije.

Naime, dok Mina tvrdi da informacije o svom dečku ne želi da iznosi u javnost i da je njeno pravo da se ne zna u kakvom su sada odnosu i da li žive zajedno, drugi pričaju da je sve samo "šarena laža".

- Mina i Kasper se čuju, ali ona još uvek nije otišla da živi kod njega. Neki po gradu pričaju da više nisu zajedno, neki da im cvetaju ruže, ali Mina, kao što svi znaju, ne voli da priča previše o tome - rekao je izvor blizak pevačici.

Inače, Mina je otvoreno govorila o tome čime se misteriozni partner bavi.

- On radi u firmi, nema firmu. Ali meni nije bitno, istina je da radi u garaži gde se parkiraju poznati. Znate kakav je to posao? Ja ne želim o tome da pričam, to je njegov posao. Njegov novac mene ne interesuje, imamo ljubav. Kakav novac, ja sam na kraju zbog ljubavi ostala u stanu od 39 kvadrata. Mene njegova zarada ne zanima - rekla je iskreno pevačica.

