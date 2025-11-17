AKTUELNO

Domaći

Ona je najbogatija pevačica: U mladosti je bila prava lepotica, a ima stanove, vilu, restoran

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Pevačica Branka Sovrlić (68) devedesetih je osvojila javnu scenu svojom lepotom i glasom, a danas je jedna od najbogatijih žena u Srbiji.

Branka Sovrlić je sa svojim suprugom stvorila pravu imperiju, međutim uvek je žalila što nisu imali dece koja će naslediti sve te nekretnine.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevačica i njen suprug imaju nekoliko luksuznih stanova u Beogradu i Sarajevu, vilu, restoran i brojne skupocenosti.

- Želela sam da imam decu, ali se nije dalo. Prvo je ratni period bio mnogo stresan, pa i suprugu je poginuo otac... Kasnije sam htela da idem na vantelesnu oplodnju, jer sam znala da su neke moje koleginice išle i dobile barem po jedno dete, ali sticajem okolnosti nisam otišla. Mislili smo: "Ma, ima vremena", a vreme je samo odmicalo - pričala je pevačica svojevremeno.

- Paja, odnosno Sadik Pašić, moj muž, i ja smo stekli mnogo. Bez lažne skromnosti, mi smo milioneri, ali volela bih da imamo mnogo manje, a da nam je bog, odnosno ta neka viša sila, sudbina, podarila decu, odnosno bar jedno dete. Ovako bi neko rekao džaba sve. Jednostavno nam se nije dalo da u savršenom braku sa mnogo ljubavi i poštovanja postanemo i roditelji. Bog izgleda ne da sve - ispričala je Branka Sovrlić za domaće medije.

- Krivo mi je samo što se nisam ostvarila u ulozi majke, ali imam bratance koji su kao moji. Moja karijera mi je isto kao dete, jer sam joj se posvetila vise nego bilo cemu.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: N.B.

#Bogatstvo

#Branka Sovrlić

#Porodica

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

VILA BRANKE SOVRLIĆ POD ZAŠTITOM DRŽAVE! Pevačica uživa u svili i kadifi: Zlato, umetnine, stilski nameštaj, kamin i ogroman bazen... (FOTO)

Domaći

BRENA ŽIVI BOLJE OD KRALJICE ELIZABETE! Pevačica uživa u vili s bazenom i turskim kupatilom, a ima i KUĆU ZA POSLUGU!

Domaći

Pevačica se oporavila nakon teške operacije: SKINULA SE i pokazala zgodno telo u 68. godini, zapalila društvene mreže vrelim fotkama (FOTO)

Hronika

Zvali su je srpska majka, sudili joj zbog prevare i pljačke, a ona za smrt svoje porodice krivila Slobodana Miloševića! Evo ko je bila Dafina

Domaći

OPERISANA BRANKA SOVRLIĆ! Tim lekara odlučio da mora HITNA INTERVENCIJA, evo kako se sada pevačica oseća i gde se nalazi!

Domaći

Imam dva stana u Beogradu: Pevačica otkrila koliko često dolazi u prestonicu, pa priznala da li izdaje nekretnine