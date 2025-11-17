Prva bračna noć našeg pevača pretvorila se u pakao: Počeo sam da joj skidam venčanicu, a onda je...

Pevač Stevan Anđelković godinama je u srećnom braku sa suprugom Natašom, a njihova prva bračna noć se pretvorila u pakao.

Naime, Stevan Anđelković se jednom prilikom prisetio prve bračne noći sa svojom suprugom Natašom i otkrio da im se dogodila neočekivana situacija.

- Krenuo sam da joj skidam haljinu, želeli smo da provedemo prvu bračnu noć, ali u pet ujutru joj je rodbina pozvonila na interfon, jer nisu mogli da pronađu smeštaj. Ona je izašla da im pomogne, a ja sam za to vreme zaspao - ispričao je Steva jednom prilikom i dodao:

- Kada je pokušala da uđe nazad, nije mogla da me probudi i zajedno sa komšinicom je morala da obije vrata da bi se vratila u stan. Prava ludnica - zaključio je Anđelković i nasmejao javnost.

Inače, Stevan Anđelković ne odvaja se od pevačice Milice Todorović, sa kojom se godinama druži, a otkako je pevačica u drugom stanju, za Blic je otkrio kako se sada ponaša i koliko se promenila.

- Što se Milice tiče, stalno je kod mene, raste joj stomak i nikad joj nije dosadno. Ona je uvek raspoložena. Moram da kažem da je mnogo srećna, ja sam srećan takođe zbog toga i svi uživamo zbog toga što joj se dešava. Lepo provodimo vreme zajedno, ali se sada trenutno ne viđamo često zbog mojih obaveza. Moju suprugu Milica više pita za savete, nego mene, a opuštena je skroz i srećna. Stalno skita, ide i u Kruševac, malo je u Beogradu i tako.



