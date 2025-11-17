Nije kom je nuđeno, nego kom je suđeno: Evo koju pesmu je trebalo da snimi Aleksandra Radović, zavšrila u rukama njene koleginice i postala HIT

Pevačica Aleksandra Radović je odbila pesmu koja je za kratko vreme postala veliki hit, a koju je kasnije uzela Nina Badrić.

Naime, gostujući u jednoj emisiji, Aleksandra je otkrila da je odbila pesmu "Da se opet tebi vratim" Nine Badrić, te je pričala o tome šta je bio glavni razlog.

- Dešavalo mi se. Sećam se, snimali smo album i imali smo već previše balada na tom albumu. U pitanju je pesma od Nine Badrić 'Da se opet tebi vratim. To je pesmetina zaista. Svakako, nije kome je rečeno već kome je suđeno, a ona je stvarno sa emocijom iznela - rekla je Aleksandra tada.

Inače, Aleksandra je nedavno proslavila 51. rođendan i tom prilikom progovorila o pritiscima društvenih mreža na izgled javnih ličnosti.

- Ne želim da izgledam kao moja ćerka. Ne želim da budem plastična. Ne želim da izlazim u grad. Društvene mreže i korišćenje filtera su doprineli tome da mnogi misle da su javne ličnosti osobe koje nemaju pore i bore. Nije normalno da žena ima 50 godina, a da nema bore - rekla je za medije tom prilikom pevačica.



Autor: N.B.