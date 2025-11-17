OŽENIO SE POZNATI PEVAČ! Rastali se pre nekoliko godina, ljubav im uspela iz drugog puta: To je sudbina (FOTO)

AKTUELNO

Pevač Anid Ćusić napravio je gala svadbu. On se ranije venčao sa suprugom Eminom pred matičarem, a sada je to i proslavio sa sebi dragim ljudima.

Pevač sada izgleda drugačije od onoga kako ga publika pamti u takmičenju. Pustio je kosu i ima plave pramenove i nosi naočare.

Na svadbi je na sebi imao plavo odelo, dok je njegova supruga blistala u čipkanoj venčanici.

Foto: Instagram.com

Mladenci su prvi ples odigrali uz pesmu „Sve si mi ti“, nakon čega je nastao pravi dernek. Za sjajnu atmosferu bili su zaduženi Srećko Krečar i Nenad Manojlović, a mladoženja ih je dobro zakitio evrima.

Naravno i Anid je zapevao svojim gostima i to pesmu Dine Merlina "Bosnom behar probeharao", a onda su se nizali i hitovi drugih izvođača.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Anid je u maju postao otac, a ljubav sa Eminom uspela je iz drugog puta o čemu je on ranije govorio za medije.

Foto: Instagram.com

- Emina i ja se poznajemo dugi niz godina. Pre nekoliko godina smo pokušali, ali tada nas razdvojio moj put za Beograd. Ali, hvala Bogu, danas smo jedno uz drugo. To je, kako kažu, sudbina– rekao je Ćustić, koji je svojevremeno bio optužen da je ukrao pesmu Harisu Berkoviću.

Autor: N.B.

