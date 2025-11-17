Aleksandra Mladenović kupuje luksuznu nekretninu u Dubaiju: Pevačica rešila da se počasti novim stanom

Pevačica Aleksandra Mladenović važi za jednu od pevačica mlađe generacije koja nije rasipnica već novac pametno ulaže. Kako se saznaje, ovog puta, razmišlja o stanu u Dubaiju.

Aleksandra Mladenović je nedavno u Dubai išla ne samo da bi uživala, nego i da bi pogledala par nekretnina, od kojih će joj kako se priča jedna postati dom u Emiratima.

- Izgleda da Aleksandri cvetaju ruže... Više zarađuje, pokrenula je Jutjub kanal, kupila skupoceni Mercedes, a sada razmišlja i da pazari jedan lep stan u Dubaiju. Dugo je govorila da joj je ta nekretnina želja, ali ne po svaku cenu. Prosto, čekala je da se sve kockice slože i da plan detaljnije razradi - kaže izvor blizak pevačici i dodaje:

- Spojila je par slobodnih dana, spakovala kofere i zaputila se u Dubai, gde su je sačekali prijatelji. Malo je uživala i provodila se, a malo i razgledala nekretnine u luksuznim naseljima. Nije joj hitno, pa ima vremena da razmisli o ovom ulaganju, da odabere idealnu lokaciju, zgradu koja joj se dopada, kvadraturu koja će joj odgovarati. U Dubaiju su mogućnosti gotovo neograničene - dodaje izvor.

I pored nekretnine o kojoj razmišlja, Aleksandra preseljenje u Emirate ne razmatra.

- Porodica joj je u Srbiji, prijatelji, ali i karijera. Sada je na vrhuncu, bukirana je mesecima unapred. Nema želju da se preseli, ali ima da ode u svoj stan, opusti se i uživa kad god joj to bude volja – zaključio je izvor, a oglasila se i ona.

- Stan u Dubaiju mi je velika želja, idem ka tome da je ispunim. Kada je i ostvarim, ja ću da vam kažem - poručila je.

Podsetimo, Aleksandra živi u luksuznom stanu u popularnom beogradskom naselju, a sebe je nedavno počastila i novim automobilom čija je cena kao jednog stana u prestonici. Očigledno je da joj se ulaganje u pesme i karijeru višestruko ispratilo.

Autor: N.B.