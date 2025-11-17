AKTUELNO

Domaći

Tanja Savić ujedinila region: Pevačici pošlo za rukom ono što nije gotovo nikome do sada, scena za pamćenje u Makedoniji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Tradicionalna manifestacija Samun em tatlija u makedonskom gradiću Radoviš sinoć je oborila sve rekorde posete zahvaljujući spektakularnom nastupu Tanje Savić.

Iako mesto broji oko 15.000 stanovnika, gotovo 10.000 ljudi okupilo se na gradskom trgu kako bi čulo popularnu pevačicu, što je dosad nezapamćen broj posetilaca. Publika je počela da se okuplja satima pre početka koncerta, a atmosfera je već na probama nagoveštavala veče za pamćenje.

Kada se Tanja pojavila na sceni, oduševljenje je eksplodiralo – pesme su se pevale horski, telefoni su svetleli iznad mase, a energija u publici nije jenjavala do poslednjeg takta. Organizatori manifestacije ističu da su prezadovoljni posećenošću i da je ovo jedan od najuspešnijih događaja u istoriji Samun em tatlija festivala.

Video: Pink.rs

- Ovakav odziv nismo mogli ni da zamislimo. Tanja je uspela da ujedini publiku iz svih krajeva Makedonije, ali i iz susednih zemalja. Ovo je veče koje će se dugo pamtiti - poručili su organizatori. Tanja Savić se zahvalila publici na ogromnoj energiji i toplom dočeku, ističući da joj je nastup u Radovišu jedan od najlepših u poslednje vreme.

Njeno ime i dalje puni trgove, a rekord u Radovišu još jednom potvrđuje da je Tanja jedna od najtraženijih i najvoljenijih regionalnih zvezda.

Autor: M.K.

#Makedonija

#Tanja Savić

#pevačica

#rekord

POVEZANE VESTI

Domaći

Priredila doček za pamćenje! Tanja Savić oduševila Zagreb, publika u transu zbog njenih pesama

Domaći

EVO KAKO IZGLEDA BRAT TANJE SAVIĆ: Sa trudnom ženom došao na SESTRIN ROĐENDAN, a ovo je poneo pevačici (FOTO)

Domaći

Tanja Savić se oglasila na dan bratove svadbe! Objava zbunila sve, a evo šta je poručila... (FOTO)

Domaći

Tanja Savić za koncert u Kraljevu pozvala specijalnog gosta: Velika zvezda koja je proslavila ovaj grad...

Domaći

SPREMA SE PRAVI SPEKTAKL: Tanja Savić za koncert u Kraljevu pozvala i gosta iznenađenja

Domaći

Tea Tairović nakon spektakla na Niškoj tvrđavi: Pevala sam pod upalom sinusa i ušiju, ali kad sam videla majke sa malom decom u publici sva bol i muka