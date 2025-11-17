Najlepša Srpkinja gledala kako joj ubijaju verenika: Nakon njegove smrti udala se za biznismena u Americi, pa rodila dete u 43. godini (FOTO)

Priča o Ivani Kukrić – srpskoj manekenki koja je osvojila Milano i Ameriku, povukla se iz javnosti, zasnovala porodicu i vodi miran život u Los Anđelesu.

Ivana Kukrić je jedna od najpoznatijih srpskih top modela, čija je karijera počela kada je imala svega 17 godina. Veoma brzo je privukla pažnju modnih profesionalaca u Srbiji, zahvaljujući svojoj nestvarnoj lepoti, posebnoj harizmi i eleganciji. U vreme kada je domaća modna scena bila u usponu, Ivana se istakla kao jedno od vodećih lica tadašnje generacije modela.Svojom pojavom dominirala je na revijama širom zemlje, a mnogi su je s punim pravom svrstali u sam vrh srpske modne industrije.

Međunarodna karijera u Milanu, a zatim Americi

Nakon uspeha u Srbiji, Ivana je odlučila da svoj talenat odvede korak dalje. Najpre se preselila u Milano, koji je bio odskočna daska za njenu međunarodnu karijeru. Posle nekoliko godina rada u evropskim modnim centrima, stigla je i do Sjedinjenih Američkih Država, gde je ostvarila najveće profesionalne uspehe.

Njeno lice našlo se na stranicama najprestižnijih svetskih magazina, među kojima su “Marie Claire”, američki “Maxim” i španski FXM. Snimila je i reklamu za maskaru u kojoj je „pozajmljivala oči“ holivudskoj zvezdi Hale Beri, što je predstavljalo jedan od najzapaženijih trenutaka njene karijere.Publika u Srbiji pamti je i po pojavljivanju u spotu Zdravka Čolića za pesmu „Zločin i kazna“.

Kumstvo sa Jelenom Karleušom

Ivana je dugi niz godina bila bliska prijateljica sa pevačicom Jelenom Karleušom. Bila je i Jelenina venčana kuma na venčanju s Bojanom Karićem, što jasno govori o tome koliko je njihov odnos tada bio dubok i značajan. Vremenom se njihov odnos ohladio, a znak udaljavanja bilo je i to što Ivana nije prisustvovala Jeleninom venčanju sa Duškom Tošićem. Tako su se njihovi putevi polako razdvojili, što se dešava i u najčvršćim prijateljstvima.

Tragedija i prekinuta ljubav sa Dragojem Trišićem

Ivanin emotivni život bio je ispunjen i teškim trenucima. Dugo je bila u vezi sa Dragojem Trišićem. Par je bio i vereni, ali veza nije opstala. Tragedija je dodatno obeležila njihovu priču: Trišić je pre nekoliko godina ubijen ispred svoje zgrade u Žarkovu, što je duboko potreslo sve koji su ga poznavali, pa i Ivanu.

Povlačenje iz javnosti i novi život u Americi

Nakon deset godina života u Americi i završetka uspešne manekenske karijere, Ivana se povukla iz javnosti i odlučila da svoju privatnost drži što dalje od medija. Život u centru pažnje, kako je sama govorila, nikada joj nije bio prioritet.

Ljubav i porodica: brak sa Ivanom BajkovićemSrce joj je osvojio crnogorski biznismen Ivan Bajković, sa kojim je godinama bila u vezi pre nego što su se venčali — tiho i daleko od očiju javnosti. Ivana je otvoreno govorila da joj je privatnost izuzetno važna:

„Ja sam već udata, ali to nisam želela da delim sa javnošću. Bitno mi je da imam neku privatnost i detalje koje čuvam i delim samo sa najmilijima.“Par živi u Los Anđelesu, gde grade miran porodični život.

Majčinstvo i novo poglavlje

U novembru 2018. godine, Ivana je postala majka i rodila ćerku Hanu. Nedavno je porodica postala bogatija za još jednu devojčicu. Ivana je isticala da je majčinstvo najlepša, ali i najizazovnija uloga u njenom životu, zahtevajući posvećenost i prilagođavanje. Drugo dete je dobila u 43. godini.

Iako više nije prisutna u javnom životu, Ivana Kukrić ostaje jedna od najlepših i najkarizmatičnijih manekenki koje je Srbija imala. Njena karijera, izgled i profesionalizam ostavili su dubok trag u svetu mode.

Autor: M.K.