SPEKTAKL U ŠIMANOVCIMA! Hitovi, smeh, emocije i iskrene ispovesti u najnovojem izdanju 'Ami G Show-a'!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock ||

Velike muzičke zvezde i dame iz javnog života u ekskluzivnom razgovoru kod Ognjena!

Najgledanija late night emisija „Ami G Show“ u dobro poznatom terminu – od 22 časa na TV PINK, autora i voditelja Ognjena Amidžića, kao što smo navikli - biće mesto sjajnog provoda i dobre pesme. U studio u Šimanovcima ovog utorka Ognjenovi gosti biće: Saša Kovačević, Saša Matić, Nataša Aksentijević, Sara Reljić i Aleksandra Tanasković.

Pre mesec dana, popularna pop zvezda Saša Kovačević izbacio je novu hit numeru, pod nazivom „Romeo“ koja je apsolutno u njegovom fazonu, te nije ni čudo da jetoliko dobro prihvaćena od njegovih vernih fanova. Saša će sa Ognjenom razgovaratine samo o „Romeu“ već će najaviti svoj solistički koncert  16. Decembra – a publiku će oduševiti svojim pesmama uživo nakon 14 godina od poslednjeg koncerta u Sava Centru. Naravno, Saša će podeliti i sve pojedinosti o veridbi sa svojom dugogodišnjom izabranicom.

Folk zvezda Saša Matić, je pre dve nedelje objavio drugi deo albuma „Noćas nam negine ljubav“. Prvi deo je izačao u aprilu mesecu ove godine, a pre samo dvadana Saša je napravio spektakl u Novom Sadu, na kom je prisustvovalo čak 10.000ljudi. Publika je uživala u mešavini balada i energičnih pesama , a Saša će savernom TV PINK publikom podeliti utiske sa ovog fenomenalnog događaja, kao itajnu višedecenijskog konstantnog uspeha.

Glumica Nataša Aksentijević poznata po specifičnom humoru i svom britkom jeziku gostovaće u najgledanijem late night show-u i uz Ognjenovu prepoznatljivu dozuprovokacije razgovaraće o svojim najnovijim projektima, duhovitimdogodovštinama sa snimanja, ali i o svakodnevnim situacijama koje pretvara ustand-up anegdote, zbog kojih publika uvek zaplače od smeha.

„Ruke od benzina“ je nova pesma mlade popularne pevačice i bivše zadrugarke SareReljić. Ona će u „Ami G Show-u“ govoriti o svojim poslovnim angažmanima, šta jeizdvaja od mnogobrojnih koleginica, kako uspeva da na nastupima iznovaoduševljava publiku, a i napraviće i paralelu svog učestvovanja u rijalitiformatu, sa najnovijim učesnicima i otkriti ko je njen favorit.

Manekenka Aleksandra Tanasković, poznata po eleganciji, svom dugogodišnjem iskustvu u svetu mode i nesvakidašnjem spoju glamura i obrazovanja, pričaće o svojimpočecima na modnim pistama, radu u inostranstvu, izazovima majčinstva, ali i otome kako je uspešno spajala modeling sa studijama stomatologije. Uz njen šarmi Ognjenova duhovita pitanja, publika kraj velikih ekrana može da očekujeiskren i zanimljiv razgovor koji će otkriti šta je sve oblikovalo Aleksandrinput i šta je danas inspiriše.

Odlična muzika, interesantni razgovori, nezaboravne dosetke i igrice koje publika obožava - čekaju nas ovog utorka u studiju u Šimanovcima. Zato ne propustite još jedno izdanje emisije „Ami G Show“ u utorak od 22 časana TV Pink.

Foto: Pink.rs, E-Stock

Autor: S.Paunović

