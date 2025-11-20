Dunja Ilić pobesnela na kritike da se ugojila, pa odbrusila fanovima: Da li vam delujem maloumno?

Dunja Ilić pobesnela na komentare da se ugojila.

Pevačica Dunja Ilić nakon što je stekla veliku popularnost odlučila je da se povuče iz javnog života, a nedavno se ponovo vratila na estradu. Ona je promenila fizički izgled, a sada se oglasila povodom komentara koje dobija zbog kilaže. Naime, Dunja se prethodnih godina ugojila, što je i želela, ali sada zbog toga dobija i negativne komentare na Instagramu.

- Nekad si bila najjača ribetina- glasio je jedan komentar na koji je ona odmah reagovala.

- Da ti puknem šamar za to nekada, da vidiš da sam sad jača - napisala je najpre, a potom i objasnila da je ona zadovoljna izgledom.

- Ne pravdam se nikome, pitam... Da li ja vama delujem maloumno? Da li mislite da ne bih otišla na dijetu ili platila najboljeg nutricionistu da želim da smršam? Ne želim. Ono što je vama lepo, nije svima. Ja obožavam svoje telo sada. Imala sam 50 kg ceo život i nikada se nisam osećala ženstveno. Gledam se u ogledalo sada, ne znam gde pre da gledam. Guza, grudi... A da ne pričam što sam se pola života odricala hrane. Znači nikada više, volim da jedem više od bio čega. Jedino ako zbog zdravlja nekada budem morala da smršam, tada ću smršati. Znači ni dobronamerne ni nikakve savete ne tražim, naučite se kulturi, jeste li sa gorilama rasli pobogu? Ja sam inteligentna, lepa, sposobna i talentovana žena. Ja se ne moram oslanjati na svoje telo.

Živela u oronuloj kući

Dunja je odrastala u bogatstvu, a nakon što joj je otac bankrotirao, jedno vreme je živela u kolibi sa zemljanim kupatilom i oronulim zidovima.

