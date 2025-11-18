AKTUELNO

Domaći

MILAN STANKOVIĆ MI JE KAO PATRIJARH PAVLE! Šok izjava Rade Manojlović o bivšem dečku: On je drugi čovek

Izvor: Pink.rs, Republika, Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja, E-Stock/Miloš Rafailović ||

Milan Stanković se posvetio veri, a Rada često traži savet od njega.

Milan Stanković već četiri godine povukao se iz javnosti, a njegova bivša devojka Rada Manojlović još uvek je u kontaktu sa njim. Milan se posvetio veri, a Rada često traži savet od njega.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njegove pesme se i dalje slušaju, znam da to njega čini srećnim i da prati sve. On je drugačija osoba nego što je bio. Prvo je u godinama i godinu su nas očvrsle. On sad svaku situaciju ti objasni nekako verski. Imam osećaj kao da pričam sa ocem Rafailom. Ja u njemu imam i duhovnika, na neka pitanja koja mene uzmenire, ja se njemu požalim, meni on kaže neku rečenicu kao da ti kaže Patrijarh Pavle da ti je nešto rekao. On je postao toliko načitan svega toga. Za svaku situaciju ima rešenje, samo mi kaže: "Pusti to, nije na tvojoj duši ili to nije tvoj problem". Čoveče da Milan mene tako smiri, jer i on je bio živac, ko je plahovito reagovao. Onaj odozgo brine o nama.

Podsetimo, folk pevačica Rada Manojlović više ne krije da je srećno zaljubljena, a nakon što je najavila svadbu progovorila je i o potomstvu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja bih volela tu svadbu. Nekako u ovim godinama… 40 godina je vreme kada ti nije važnija svadba od bebe. Nama taj biološki sat ide neminovno. Hajde da završimo ovo što je do nas. Volela bih kao Bijonse samo da se jednog dana pojavim sa stomakom, sviđa mi se ta fora, ali ne znam kako bih uspela da sakrijem. Čim bih ja otkazala sve nastupe na nekoliko meseci svima bi odmah sve bilo jasno - iskrena je Manojlovićeva.

Autor: M.K.

