LUFTIRAJU MI SOBU U LAZI! Ana Nikolić ne prestaje da šokira naciju: Rale je retard, zabranio mi je da ga spominjem, počeću da postim i prestajem da pijem

Ana Nikolić priznala da joj je Rale bivši, pa ga nazvala retardom.

Pevačica Ana Nikolić otvoreno je pričala o svim skandaloznim dešavanjima u svom živou, a u jednom momentu je progovorila o borbi sa zavisnošću od alkohola.

Takođe, ona je ispričala u kakvom je odnosu sa Raletom.

"Rale je retard"

- On mi je bivši, zabranio mi je da ga spominjem, naljutio se što su u jednoj emisiji astrolozi rekli da sam dobar čovek i da ja više volim njega, ma on je retard.

Bokija je zanimalo i da li je Ana nekada bila na psihijatriji.

- Nisam nikada, možda sam trebala, a možda mi sada luftiraju sobu baš tamo"."Postiću i prestaću da pijem.

Takođe, Ana je najavila promene u svom životu.

Pevačica je otkrila kako planira da posti od 28. novembra ceo post, te da će tada da izbaci alkohol. Priznaje da će tada postati potpuno druga osoba i da jedva čeka da je narod takvu vidi.

