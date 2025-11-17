AKTUELNO

Domaći

LUFTIRAJU MI SOBU U LAZI! Ana Nikolić ne prestaje da šokira naciju: Rale je retard, zabranio mi je da ga spominjem, počeću da postim i prestajem da pijem

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Pink.rs ||

Ana Nikolić priznala da joj je Rale bivši, pa ga nazvala retardom.

Pevačica Ana Nikolić otvoreno je pričala o svim skandaloznim dešavanjima u svom živou, a u jednom momentu je progovorila o borbi sa zavisnošću od alkohola.

Takođe, ona je ispričala u kakvom je odnosu sa Raletom.

Foto: Pink.rs

"Rale je retard"

- On mi je bivši, zabranio mi je da ga spominjem, naljutio se što su u jednoj emisiji astrolozi rekli da sam dobar čovek i da ja više volim njega, ma on je retard.

Bokija je zanimalo i da li je Ana nekada bila na psihijatriji.

- Nisam nikada, možda sam trebala, a možda mi sada luftiraju sobu baš tamo"."Postiću i prestaću da pijem.

Foto: Ilustracija: Tanjug video printscreen, Pink.rs

Takođe, Ana je najavila promene u svom životu.

Pevačica je otkrila kako planira da posti od 28. novembra ceo post, te da će tada da izbaci alkohol. Priznaje da će tada postati potpuno druga osoba i da jedva čeka da je narod takvu vidi.

Autor: M.K.

#Ana Nikolić

#Rale Ratković

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

ANA NIKOLIĆ I RALE SE VENČALI NA MALDIVIMA! Sudbonosno 'da' izgovorili na plaži!

Domaći

Oglasio se Rale nakon što je Ana Nikolić potvrdila da su raskinuli: Kompozitor besan kao ris, izustio samo OVO

Domaći

ANA I RALE SE POMIRILI! Pevačica i kompozitor sačekali da prođe mesec dana zabrane prilaska, pa odmah potrčali jedno drugom u zagrljaj! ŠOK detalji!

Domaći

Luda jesam, ali toliko nisam: Ana i Rale se venčali na plaži, a evo kako je pevačica govorila o udaji

Domaći

LEŽI NA PODU U STIKLAMA I MREŽASTIM ČARAPAMA: Ana Nikolić nakon skandala sa Raletom ne prestaje da šokira (FOTO)

Domaći

Ana Nikolić se udaje za Raleta na veliki pravoslavni praznik: Ovo mi je prvo venčanje, medeni mesec biće nam u Donjoj Mutnici