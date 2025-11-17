AKTUELNO

JA SAM ALKOHOLIČARKA, NE MOGU DA SE NOSIM SA PRITISKOM! Ana Nikolić šokirala: Omašila sam ceo život...

Ana Nikolić priznala da je alkoholičarka i da ne može da podnese pritisak.

Pevačica Ana Nikolić otvoreno je progovorila o borbi sa zavisnošću od alkohola. Gostujući u podkastu Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, pevačicu je domaćin ponudio čašom šampanjca uz šalu "da se ne urolja", što je bio povod da Ana otkrije detalje problema s kojim se suočava.

- Ja sam iskusni alkoholičar, to svi znaju. Posle dva pića ne znam gde sam. Rezistentna sam na alkohol i na ljudsku glupost - jedno je došlo s drugim. Zbog ljudske gluposti sam postala rezistentna na alkohol. Alkohol je samo posledica. Moj deda Branislav, rođen istog dana kao i ja, bio je alkoholičar kao i ja. Mnogo toga sam povukla na njega - ispričala je Ana koja se šokirala kada je shvatila da je u emisiji sa slušalicama.

Pije zbog pritiska

Pevačica je dodala da se ne nosi najbolje sa pritiskom:

- Ne podnosimo svi pritisak ja zbog njega pijem. Uopšte nisam trebalo da budem pevačica, već lekar. Sve to traje godinama - i estrada i taj teret. Svi me smaraju. Da si na mom mestu, i ti bi pio, omašila sam ceo život.

