UHVATILA SAM GA SA STJUARDESOM, A ONDA SAM PRIVELA NJENOG DEČKA! Jelena Tinska otvoreno o ljubavi sa najlepšim muškarcem bivše Juge: Udala sam se njemu iz inata!

Jelena Tinska iskreno i bez zadrške je svojevremeno govorila o ljubavi sa frontmenom grupe "Generacija 5" i otkrila detalje odnosa sa muškarcem za kojim su žene ludele.

Jelena Tinska prisetila se vanvremenske ljubavi sa Goranom Miloševićem i govorila o detaljima upoznavanja sa najlepšim muškarcem bivše Jugoslavije. Oduvek je važila za jednu od najlepših žena tog vremena, a sada je otkrila i detalje svog ljubavnog života.

Brak iz inata

Tinska je pričala o braku koji je nastao iz čistog inata njenoj najvećoj ljubavi.

- Volela sam Gorana Miloševića iz Generacije 5 i on je voleo mene. Mnogo smo se voleli. Rastali smo se kada sam u njegovom krevetu našla drugu devojku, koja je na kraju bila neka stjuardesa koja je tu samo prespavala a ne njegova devojka. Kada sam otišla u Novi Sad sa drugaricom srela sam slikara Miću Uzelca u junu, u julu se već udala za njega u avgustu se već razvela. Mislila sam da će to biti ona priča, on je veliki slikar on će mene da slika, a Goran neka crkne, ali... Posle sam ja opet bila sa Goranom ali to nije bilo to više. Mića Uzelac je nažalost umro i žao mi je jer je bio veliki slikar i slab čovek - govorila je Jelena u jednoj emisiji.

Autor: M.K.