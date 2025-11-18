BIO JE U ČAŠI, DOK SU ME IZBACIVALI IZ HOTELA! Ana Nikolić podelila sve detalje drame u Dubaiju: Rale me je vređao pred ljudima!

Imali su veoma turbulentan odmor...

Pevačica Ana Nikolić nedavno se našla u centru skanala zbog svađe i drame sa njenim emotivnim partnerom Goranom Ratkovićem Raletom, dok su bili na odmoru u Dubaiju.

Ana je sada podelila sve detalje ove drame.

- Dok su me izbacivali iz hotela, on je tamo bio u čaši, nije bio u sobi, ne znam gde je bio, šta je radio! Tamo nešto ne radi WhatsApp, nisam mogla da ga dobijem, čoveka nije bilo! Menjali smo sobe na svaka dva dana, pa je nastala zbrka sa osobljem - navela je ona.

Nikolićeva je istakla i da joj nije bilo dobro, nakon čega su joj odradili detaljne analize.

- Posvađali smo se posle i na aerodromu, rekao mi je ružne reči pred ženom koja radi na aerodromu, izvređao me je pred ženom kojoj dajemo dokumente, pred let... Ostavila sam mu sve kofere, morao je da plati sve na svoje ime, svaki kofer iz svog džepa! Rekla sam tamo da se ne osećam dobro, odmah su mi merili pritisak, sve živo, haos. Vade mi krv, kažu da ne mogu da putujem, a meni pritisak 120 sa 80! Bila sam drska, oni to tamo ne vole. Odvojeno smo došli u Beograd - dodala je pevačica.

