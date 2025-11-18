Novi skandal Ane i Raleta: Polupala mu pola kuće na Avali? Evo zbog čega je izbila žestoka svađa

Pevačica Ana Nikolić raskinula je vezu sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, kako je istakla, sada zvanično. Njihov odnos je već neko vreme turbulentan, a svi mediji pisali su o svađi koja je nedavno izbila u Dubaiju, kada su pevačicu izbacili iz hotela.

Po povratku u Srbiju, Ana i Rale su pokušali da izglade odnos, ali nisu uspeli.

Kako prenose mediji, Ana Nikolić je od Raleta zatražila da ponovo idu na odmor i zaborave na sve, što je on odbio, navodeći da su mnogo novca potrošili u Dubaiju i na Maldivima i da trenutno nemaju dovoljno sredstava za takav luksuz.

U toku prepirke, jedno drugom su svašta rekli, a pevačicu je to toliko razbesnelo da je počela da razbija stvari po njegovoj kući. Spakovala je kofere i napustila njegov dom na Avali, a ubrzo potom otišla je u Makedoniju bez njega, iako je trebalo da pođu zajedno.

Rale se, kako piše Telegraf, požalio da Ana troši mnogo novca i da ne može da isprati sve njene prohteve, što je ona negodovala.

Ana Nikolić otkrila detalje raskida

- On mi je bivši, zabranio mi je da ga spominjem, naljutio se što su u jednoj emisiji astrolozi rekli da sam dobar čovek i da ja više volim njega. Uvek možemo da budemo prijatelji. Zbog svega što je uradio za moju Taru, zbog mnogo toga. Vaga se samo povuče kad vidi da mnogo više daje. Ovo je zaista kraj - rekla je Ana Nikolić u podkastu kod Bokija 13.

Na pitanje da li je nekada bila na psihijatriji, pevačica je istakla:

- Nisam nikada, možda je trebalo, a možda mi sada luftiraju sobu baš tamo - izjavila je pevačica.

Autor: D. T.