Stanari zgrade podneli krivičnu prijavu protiv naše pevačice: Nju i njenog dečka optužili za tešku prevaru

Sedmoro ljudi sa Karaburme, od kojih je petoro penzionera, podnelo je krivičnu prijavu Višem tužilaštvu za visokotehnološki kriminal protiv Dušice Grabović i Prvom osnovnom javnom tužilaštvu protiv njenog partnera, investitora u građevinskim radovima. Razlog je navodna prevara u iznosu od 11.700 evra.

Kako tvrde stanari koji su dostavili sudsku dokumentaciju, sve je počelo kada su angažovali pevačicinog dečka za izvođenje radova oko izolacije fasade na zgradi u kojoj žive. Prema njihovim navodima, Dušicin partner je unapred tražio po 1.000 evra po stanu, iako radovi kasnije nisu završeni u ugovorenom roku.

Ali to nije sve. On je jednom od stanara obećao da uveze auto iz inostranstva u vrednosti od 4.000 evra, za šta je dobio novac, ali od kola nije bilo ništa.

- Dali smo akontacije, ali od radova nije bilo ništa. Imaju razrađenu taktiku, lepo pričaju, igraju na emocije. Nas osam je dalo ukupno 7.700 evra. Petoro komšija je odustalo pre nego što su pobegli sa našim parama, tek što su počeli radove. Dušicu smo prijavili jer je, po našem mišljenju, bila pomagač u svemu tome. Komšija je platio 4.000 evra za auto koji nije dobio - objasnio je jedan od stanara.

U prijavi se navodi i da se pevačica tereti zbog toga što je, kako je prijavljeno, na društvenim mrežama Facebook i WhatsApp objavila oglas u kojem se traži 100 radnika, varioca, montera i pomoćnih radnika za posao u Bocvani uz mesečnu platu od preko 5.000 evra, uz besplatan avionski prevoz i vizu.

Stanari tvrde da je pevačica, navodno, neko vreme davala lažna obećanja da će novac biti vraćen, nakon čega su i ona i njen partner nestali.

Dušica je ove navode demantovala za Kurir.

- Šokirana sam. Ti ljudi mi nisu poznati. Moje ime je zloupotrebljeno samo zato što je moj partner radio radove na zgradi - započinje Dušica.

Tvrdi da je njen partner godinama uspešan podizvođač i da je u ovom slučaju, kako navodi, problem nastao zbog radnika koji je iskoristio njegovo odsustvo.

- Partner je bio na operaciji u Crnoj Gori i ostavio radnike da završe posao. Jedan je iskoristio situaciju, uzeo avans od tih ljudi i rekao da će pola novca proslediti mom partneru. Dakle,mi smo ispali oštećeni isto kao i oni - navodi pevacica.

Grabović dodaje da je čak bila spremna da stanarima iz dobre volje nadoknadi novac od svojih nastupa.

- Htela sam da im vratim, iako nije moja obaveza. Samo sam želela da žene ne budu oštećene. A one sada napadaju mene. Sada mogu da očekuju kontra tužbu za lažno prijavljivanje - zaključuje ona, dodajući da će, kako kaže, dokazati istinu i javnost obavestiti o ishodu.

Uz ime pevačice i bivše rijaliti učesnice Dušice Grabović poslednjih godina vezivale su se optužbe na račun njene navodne umešanosti u prostituciju. Od toga da se bavi najstarijim zanatom, do toga da ima devojke koje rade za nju. Kako je ranije pričala, za takve priče ne postoji nijedan dokaz, osim kataloga sa njenim fotografijama za koji kaže da je nastao samo i isključivo u privatne svrhe.

Autor: D. T.