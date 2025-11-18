AKTUELNO

Izgubile brdo para! Propao biznis žene i ćerki Siniše Mihajlovića, na firmu posle tri godine stavile KATANAC

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com ||

Na porodični biznis, koji su pokrenule Arijana, Virdžinija i Viktorija Mihajlović, žena i ćerke pokojnog Siniše Mihajlovića, posle tri godine stavljena je tačka.

Modni brend "Lemiha", koji su krajem 2022. godine pokrenule Arijana Rapačioni i njene ćerke Virdžinija i Viktorija Mihajlović, propao je posle dve godine zbog velikih finansijskih gubitaka.

Nedugo nakon što je udovica proslavljenog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića odustala od daljeg ulaganja u ovaj startap porodični biznis, ona se s poslovnim partnerom upustila u ugostiteljske vode, pa je otvorila restoran-bar u Rimu. I u ovom poslu su joj pomogle ćerke, koje su bile zadužene za organizaciju i uređenje. Za razliku od modnog brenda, ovaj ugostiteljski objekat radi fantastično i predstavlja pun pogodak u poslovnom smislu.

Kako se može videti na sajtu na kom su javno dostupni izveštaji o poslovanju italijanskih firmi, porodični startap Mihajlovića je imao svega dvoje zaposlenih. Početni kapital im je bio 10.000 evra. Prema podacima, "Lemiha" je 2023. imala neto gubitak od 36.928 evra, a 2024. godine 6.188 evra, dok im je prihod bio 6.512 evra, na osnovu čega se vidi da brend nije bio profitabilan.

Foto: Instagram.com/ariannamihajlovic

Zanimljivo je da se komadi ovog modnog brenda, koji je dobio ime po nadimku pokojnog Siniše, a koji je i sam učestvovao na sastancima povodom njegovog osnivanja dok je bio na lečenju u Bolonji, nije mogao da se kupi u fizičkim prodavnicama, već isključivo onlajn. U svojoj ponudi imali su samo 25 različitih komada odeće s vrlo malim i ograničenim brojem kolekcija.

Da brend više ne postoji, dokazuje i podatak da sajt s koga su se poručivali komadi iz ove modne linije nije aktivan duže vreme, tačnije, od prošle godine.

Inače, Mihajlovićke su naziv ove linije odeće kreirale u saradnji s kompanijom iz Bolonje, jednom od najprestižnijih u međunarodnoj panorami visoke mode. U kolekciji su se nalazile letnje haljine, inspirisane svetom odmarališta i odmora, a posebno Sardinijom, gde porodica Mihajlović već godinama letuje, a poseban akcenat je bio stavljen na heklane dodatke koje je ručno izrađivala Arijana, koja je oduvek zaljubljena u heklanje.

Autor: D. T.

