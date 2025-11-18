Izgubile brdo para! Propao biznis žene i ćerki Siniše Mihajlovića, na firmu posle tri godine stavile KATANAC

Na porodični biznis, koji su pokrenule Arijana, Virdžinija i Viktorija Mihajlović, žena i ćerke pokojnog Siniše Mihajlovića, posle tri godine stavljena je tačka.

Modni brend "Lemiha", koji su krajem 2022. godine pokrenule Arijana Rapačioni i njene ćerke Virdžinija i Viktorija Mihajlović, propao je posle dve godine zbog velikih finansijskih gubitaka.

Nedugo nakon što je udovica proslavljenog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića odustala od daljeg ulaganja u ovaj startap porodični biznis, ona se s poslovnim partnerom upustila u ugostiteljske vode, pa je otvorila restoran-bar u Rimu. I u ovom poslu su joj pomogle ćerke, koje su bile zadužene za organizaciju i uređenje. Za razliku od modnog brenda, ovaj ugostiteljski objekat radi fantastično i predstavlja pun pogodak u poslovnom smislu.

Kako se može videti na sajtu na kom su javno dostupni izveštaji o poslovanju italijanskih firmi, porodični startap Mihajlovića je imao svega dvoje zaposlenih. Početni kapital im je bio 10.000 evra. Prema podacima, "Lemiha" je 2023. imala neto gubitak od 36.928 evra, a 2024. godine 6.188 evra, dok im je prihod bio 6.512 evra, na osnovu čega se vidi da brend nije bio profitabilan.

Zanimljivo je da se komadi ovog modnog brenda, koji je dobio ime po nadimku pokojnog Siniše, a koji je i sam učestvovao na sastancima povodom njegovog osnivanja dok je bio na lečenju u Bolonji, nije mogao da se kupi u fizičkim prodavnicama, već isključivo onlajn. U svojoj ponudi imali su samo 25 različitih komada odeće s vrlo malim i ograničenim brojem kolekcija.

Da brend više ne postoji, dokazuje i podatak da sajt s koga su se poručivali komadi iz ove modne linije nije aktivan duže vreme, tačnije, od prošle godine.

Inače, Mihajlovićke su naziv ove linije odeće kreirale u saradnji s kompanijom iz Bolonje, jednom od najprestižnijih u međunarodnoj panorami visoke mode. U kolekciji su se nalazile letnje haljine, inspirisane svetom odmarališta i odmora, a posebno Sardinijom, gde porodica Mihajlović već godinama letuje, a poseban akcenat je bio stavljen na heklane dodatke koje je ručno izrađivala Arijana, koja je oduvek zaljubljena u heklanje.

