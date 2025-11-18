Ana Nikolić konačno otkrila JEZIVU ISTINU o kraterima na licu! Doktori nisu imali lek, problem rešila gatara: Bio je to POKUŠAJ UBISTVA!

Pre dve godine domaću javnost zabrinuli su privatni snimci pop zvezde Ane Nikolić na kojima se vidi da joj je lice puno rana i kratera, a sada je otkrila šta se zapravo zbilo.

Pevačica ni sama nije znala šta joj se desilo sa licem. Rane je dugo pokušavala da sakrije šminkom, šeširima i maramama, a posle izvesnog vremena uspela je da zaleči rane.

Kako je kod Bokija 13 priznala, pošto nijedan lekar nije mogao da joj pomogne, pomoć je potražila kod gatare. Od nje je saznala, kako kaže, da je popila živu, a onda ju je poslala u jedno selo, gde je trebalo da pronađe dedu koji će joj rešiti problem. On joj je rekao da ode da kupi vosak i da dođe za nekoliko dana. Kad je došla ponovo kod njega, bajao joj je i rekao joj da ćuti 15 minuta, a zatim joj je rekao pljune.

Kako je priznala u emisiji, ona je zatim ispljunula kuglicu.

- Vratim se kući, posle nedelju ili dve se budim i nemam ni tačku na licu. Taj deda mi je rekao da sam je popila jednom, a da se desilo opet, ne bih bila živa. Kaže da nije znao uopšte ni kako sam to preživela - izjavila je Ana Nikolić.

- To je bio pokušaj ubistva, ne znam ko mi je to uradio - rekla je Ana Nikolić u podkastu kod Bokija 13.

Bez ustručavanja, Ana je demantovala tvrdnje da koristi narkotike i naglasila da je njena jedina borba ona sa alkoholom.

- Nije istina da koristim narkotike. Ja ni kapi za nos ne uzimam bez uputstva, a kamoli nešto ozbiljnije - poručila je Ana, ističući da je umorna od nagađanja i etiketa koje joj se pripisuju.

Pevačica je dodala da nikada nije skrivala svoje slabosti, ali da ne dopušta da joj se pripisuju stvari sa kojima nema nikakve veze.

- Ako imam problem – ja to kažem. Moj problem nikada nisu bile droge, već alkohol, i o tome sam govorila i ranije. Ali i to će se promeniti 28. novembra kad krene post - objasnila je.

Autor: D. T.