AKTUELNO

Domaći

Gogu Sekulić kolege gledale dok je policija hapsi, njihovu reakciju pamti i danas: Neviđeni skandal, evo šta se desilo

Izvor: Pink.rs/BlicTV, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Folk pevačica Goga Sekulić gostovala je u jednoj TV emisiji, gde se prisetila davne 2002., kada je uhapšena na aerodromu dok se vraćala sa nastupa u Švajcarskoj.

Tog dana i danas se seća. Iako je tada doživela veliki stres i neprijatnost, danas sve što se zbilo prepričava kao anegdotu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Greškom su me uhapsili 2002. godine u Cirihu. Tada su na aerodramu bile i naše kolege, vraćali smo se nakon što smo odradili nastupe. U to vreme je u Cirihu bilo 10 klubova. Sećam se, tada su zatvorili šalter samo gde sam ja bila - prisetila se pevačica u emisiji.

Dobro se seća i reakcije svojih kolega, budući da su se mnogi, baš kao i ona, vraćali iz dijaspore, gde su imali nastupe. Prisetila se da se niko od njih nije zaustavio da pita šta se desilo, niti da joj pomogne.

Foto: Instagram.com

- Pevači su prošli i samo su mi mahali, a ja sam stala i rekla: "Važi, videćemo se". Greškom me priveli i odveli, završila sam u Ženevi, trebalo je vremena dok nisu utvrdili da je u pitanju lažna uzbuna - otkrila je Goga.

pročitajte još

GOGA SEKULIĆ IDE NA OPERACIJU! Priznala da ostvaruje sve što je planirala sa Marinom Tucaković i otkrila detalje novog biznisa: Evo koliko će zarađiva

Autor: D .T.

#Goga Sekulić

#Hapšenje

POVEZANE VESTI

Domaći

UHAPSILI SU ME NA AERODROMU U CIRIHU! Goga Sekulić otkrila detalje privođenja: Kolege su mi samo mahnule...

Domaći

Otkriveni novi detalji hapšenja Goge Sekulić prilikom prelaska hrvatske granice: Čekamo zvanične papire u kojima će biti navedeno...

Domaći

PAPARACO! Uhvatili smo Janu Todorović sa ćerkom nakon skandala: Jedan detalj jasno govori sve o njihovom trenutnom odnosu

Domaći

Evo ko je udario Gogu Sekulić: Oglasila se pevačicina sestra nakon što je doživela nezgodu na pešačkom prelazu!

Domaći

Gogu Sekulić udario automobil na Zvezdari: Pevačica prevezena u Urgentni centar!

Domaći

''Sedim sa dečkom, a u tri ujutro me zove Emir Lapsus na video-poziv'' Pevač napravio haos Radi Manojlović dok je bila u vezi sa Harisom! On ga odmah