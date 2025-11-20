Gogu Sekulić kolege gledale dok je policija hapsi, njihovu reakciju pamti i danas: Neviđeni skandal, evo šta se desilo

Folk pevačica Goga Sekulić gostovala je u jednoj TV emisiji, gde se prisetila davne 2002., kada je uhapšena na aerodromu dok se vraćala sa nastupa u Švajcarskoj.

Tog dana i danas se seća. Iako je tada doživela veliki stres i neprijatnost, danas sve što se zbilo prepričava kao anegdotu.

- Greškom su me uhapsili 2002. godine u Cirihu. Tada su na aerodramu bile i naše kolege, vraćali smo se nakon što smo odradili nastupe. U to vreme je u Cirihu bilo 10 klubova. Sećam se, tada su zatvorili šalter samo gde sam ja bila - prisetila se pevačica u emisiji.

Dobro se seća i reakcije svojih kolega, budući da su se mnogi, baš kao i ona, vraćali iz dijaspore, gde su imali nastupe. Prisetila se da se niko od njih nije zaustavio da pita šta se desilo, niti da joj pomogne.

- Pevači su prošli i samo su mi mahali, a ja sam stala i rekla: "Važi, videćemo se". Greškom me priveli i odveli, završila sam u Ženevi, trebalo je vremena dok nisu utvrdili da je u pitanju lažna uzbuna - otkrila je Goga.

Autor: D .T.