U poslednje vreme sam prestala da volim... Karleuša otvorila dušu: Ne pripadam mulju i polusvetu

Pevačica Jelena Karleuša juče je na snimanju emisije "Pinkove Zvezde" pred kamerama domaćih medija govorila o svim aktuelnostima sa estrade.

Dotakla se i pokojne Marine Tucaković, koja je za nju napisala najveće hitove, a sada je priznala koja pesma joj je omiljena. Izdvojila je pesmu "Još te volim".

- Meni je Marina napisala sve najveće hitove, Tihi ubica, Kazino, Insomnija, Ko ovu dramu režira, Ne smem da se zaljubim u tebe... Možda najomiljenija pesma, kao tekst, neka bude Još te volim - ispričala je Jelena, pa dodala:

- Da ti kažem, u poslednje vreme sam prestala da volim, da praštam, da razumem ljudsku glupost, mislim da je svemu tome kumovala estrada, koja je postala, i ja tu ne pripadam, u taj mulj i polusvet, pogledajte ko sve danas peva, kakvi su to polulikovi, polupevačice... Ja već nekoliko meseci i godinama ocenjujem pevače, imam najzahtevnije i najteže pesme, merodavna sam da ocenjujem nečije pevanje - istakla je ona.

Autor: D. T.