AKTUELNO

Domaći

Kaća Živković se oglasila u jeku rata s Kijom Kockar: Isfrustrirane osobe plasiraju laži o meni

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Katarina Živković ovih dana je u jeku svađe sa bivšom drugaricom Kijom Kockar o kojoj javno piše, a ona joj uzvraća. I dok njih dve iznose prljav veš iz ranijeg prijateljstva, sada pevačica govori da joj je izuzetno važno da ostavi utisak na publiku.

Katarina Živković kaže da je naišla na mnogo komentara o njoj koji su sušta suprotnost istini.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Prestala sam da obraćam pažnju na laži i na neistine koje plasiraju ljubomorni ljudi i oni koji me ne poznaju i koji su isfrustrirani. I svoje komplekse leče na javnim ličnostima jer smo mi nekako transparentni i izloženi koje kakvim komentarima - rekla je ona.

pročitajte još

ŠOK! KAĆA ŽIVKOVIĆ OBJAVILA SLIKU NA KOJOJ JE OŽENJENI ŽANDARM: Tvrdi da mu je Kija ljubavnica i da joj je bivša drugarica ranije sve priznala o njiho

Na ovu konstataciju je voditeljka prokomentarisala da bi bili još više ljubomorni kada bi znali da živi u vili sa bazenom, što Katarini nije odgovaralo:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Prekini molim te, treba sad da mi navučeš i one druge budale na vrat. Šalim se, ali sad ću ti reći. Uvek sam se plašila jedne stvari, a to je da će ljudi biti neutralni na moju pojavu i na moje pesme. Na sve to što ja radim. Ali ne postoje takvi što je zaista super i to znači da sam na dobrom putu - rekla je Katarina u jednoj emisiji.

pročitajte još

Sve ću prijaviti policiji: Kija Kockar donela odluku u JEKU DRAME sa Katarinom Živković: Ovo mora da se zaustavi!

Autor: D. T.

#Katarina Živković

#Kija Kockar

POVEZANE VESTI

Domaći

NISAM VEROVALA DA ĆE MI IKADA ZNAČITI PODRŠKA KOLEGINICE: Katarina Živković posle sukoba sa Kijom dobija vetar u leđa sa svih strana: Svi oni znaju...

Domaći

RADI O GLAVI ČOVEKU S KOJIM IMAM DETE! Kaća Živković i Kija Kockar prekinule prijateljstvo zbog Dijane Hrkalović! Ovo su svi detalji!

Domaći

Nećemo mangulice, tražimo dobre ribe: Ivana Šopić potkačila Kiju Kockar u jeku skandala sa Katarinom Živković, stala na stranu pevačice (FOTO)

Domaći

Otkrila zbog čega je prekinuto njihovo prijateljstvo: Katarina Živković progovorila o Kiji Kockar, ovo je malo ko znao

Domaći

BILA SAM ODVRATNA! Kaća Živković priznala da je bila ZALJUBLJENA U PEVAČA: Nedostaje mi Milan Stanković...

Domaći

Bukti rat na sve strane! Neka me se okane: Kaća Živković poslala brutalnu poruku usred skandala sa Kijom, neće joj biti dobro kad ovo vidi