Kaća Živković se oglasila u jeku rata s Kijom Kockar: Isfrustrirane osobe plasiraju laži o meni

Katarina Živković ovih dana je u jeku svađe sa bivšom drugaricom Kijom Kockar o kojoj javno piše, a ona joj uzvraća. I dok njih dve iznose prljav veš iz ranijeg prijateljstva, sada pevačica govori da joj je izuzetno važno da ostavi utisak na publiku.

Katarina Živković kaže da je naišla na mnogo komentara o njoj koji su sušta suprotnost istini.

- Prestala sam da obraćam pažnju na laži i na neistine koje plasiraju ljubomorni ljudi i oni koji me ne poznaju i koji su isfrustrirani. I svoje komplekse leče na javnim ličnostima jer smo mi nekako transparentni i izloženi koje kakvim komentarima - rekla je ona.

Na ovu konstataciju je voditeljka prokomentarisala da bi bili još više ljubomorni kada bi znali da živi u vili sa bazenom, što Katarini nije odgovaralo:

- Prekini molim te, treba sad da mi navučeš i one druge budale na vrat. Šalim se, ali sad ću ti reći. Uvek sam se plašila jedne stvari, a to je da će ljudi biti neutralni na moju pojavu i na moje pesme. Na sve to što ja radim. Ali ne postoje takvi što je zaista super i to znači da sam na dobrom putu - rekla je Katarina u jednoj emisiji.

Autor: D. T.