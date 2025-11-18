Boki 13 optužio Cecu da je posle Marinine smrti tražila da joj se vrati bolnički krevet koji joj je dala: Oglasio se Futa i otkrio istinu

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, u svojoj emisiji izneo je niz optužbi na račun Svetlane Cece Ražnatović u vezi njenog odnosa s pokojnom Marinom Tucaković, a sada se tim povodom oglasio Aleksandar Radulović Futa.

Boki je, naime, izjavio da je Ceca obezbedila bolnički krevet za Marinu, koji je bio u njenoj kući, ali da ga je navodno tražila da joj se isti vrati posle njene smrti.

Sve to demantovao je Futa.

- Ma daj, to su gluposti. Cela priča je kad se Marina razbolela, i kad smo svi shvatili da je to ozbiljno, Ceca je bila prva od tih da je smestimo, ona se prva angažovala da je smestimo. Laća i ja smo kontaktirali sa Cecom, nezavisno da li Marina hoće ili neće, nego mora da ide na Onkologiju i preko nje smo ubrzali taj postupak i to je prvo. Tu hvala Ceci i danas za te stvari.

Futa je potvrdio da je Ceca pomogla da dobiju krevet, a isti je nakon Marinine smrti lično on poklonio odeljenu Onkologije na kojem je preminula njegova supruga.

- Jeste preko nje onaj neki bolnički krevet došao i tu je bio i kad se završila priča, ja sam taj krevet poklonio ustanovi gde je Marina umrla, to je bolnica Dragiše Mišović. Čak nisu, pazi koliko su bili ljubazni, ova gospoda što sam im poklonio i rekli mi: "Je l' možete vi to nama da donestete"... Čak sam zvao kombi da im odnese. Tako da to nema veze sa tom pričom, ovo ti je istinita priča.

- To su priče iz druge, teće, pete ruke. Jeste Boki bio prisutan tu, i hvala i njemu što smo zajedno obilazili Marinu i što je pomagao, koliko je god pomagao. I Marini je bilo drago da joj neko digne raspoloženje, i on i kuma Marijana Petrović i... Ono što je njoj prijalo u tom trenutku, ja sam gledao da joj ispunim.

Kako je Futa naveo, posebno mu smeta što se njegove priče prepričavaju i dodaju stvari koje nisu tačne, kao što je to bilo i ovog puta.

- Oko tog kreveta, nemam komentar, ja sam poklonio toj ustanovi gde je Marina skončala. Sve priče se pričaju u krug, kad ja nešto kažem pa se nešto prepriča i tako... Glupost, šta će njoj krevet bolnički, nema veze sa istinom to - poručio je Futa.

