Torba Lepe Brene vredi kao nečiji stan, a ni Prija nije skromnija: Zavrteće vam se u glavi od para koje su dale na ove stajlinge

Lepa Brena i Aleksandra Prijović nedavno su prisustvovale jednom modnom događaju u srpskoj prestonici, a sada je otkriveno koliko su novca izdvojile za skupocene stajlinge koje su ponele.

Pažnju svih prisutnih privukle su svojim stajlinzima, a modni znalci su posebno bili oduševljeni njihovim izborom aksesoara. Obe su sa sobom imale tašne jednog od najcenjenijih modnih brendova - "Ermes" i to njihova dva najpoznatija modela, pod nazivom "keli" i "birkin".

Brena je ovog puta izabrala crnu "keli" i to ni manje - ni više, nego od kože aligatora. Njena cena varira od godine proizvodnje i stanja u kome se nalazi ako je reč o preprodaji, dok se na novu u prodavnici čeka i po nekoliko godina.

Konkretno, model koji je te večeri ponela Brena, trenutno se na jednom sajtu može pronaći za 78.500 dolara.

Supruga njenog posinka Filipa Živojinovića, Aleksandra Prijović, bila je nešto skromnija, pa je izabrala čuveni model "birkin 25", koja je na tržistu skoro duplo jeftinija, a čija cena iznosi 34.000 dolara.

Autor: D. T.