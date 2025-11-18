Zaradila sam brdo para: Ovim poslom se ranije bavila Goca Tržan, radila je na ulici

Pevačica Goca Tržan ima uspešnu pevačku karijeru, a odlično pliva i u voditeljskom poslu. Ono što malo ko zna jeste da je od malena htela da zaradi, pa je tako pričala i o prvom poslu.

Goca Tržan je još kao tinejdžerka radila kao prodavačica, a njen posao je bio prodaja sladoleda na Bulevaru.

- Htela sam da radim na pumpi, da perem prozore. Moj teča Marko je tada radio u "Jugopetrolu". Rekla sam to roditeljima, ali me je tata pitao da li bih za 100 maraka kuvala za jednu porodicu mesec dana. Pristala sam i on mi je rekao da ću od sutra biti kuvarica u porodici Tržan. Spremala sam ručak u svojoj kući dok su mama i tata radili i stvarno sam za mesec dana dobila platu od 100 maraka. Imala sam kuvar Steve Karapandže. Nije svako jelo baš uspelo, ali su sve pojeli. Ne bih to uspela da me baka Cvijeta nije naučila da kuvam razna jela - prisetila se pevačica.

Goca se nije libila da otkrije da je u srednjoj školi prodavala sladoled.

- U srednjoj školi sam prodavala sladoled na Bulevaru. Zaradila sam brdo para. Ali danas mi je sve to predivna uspomena. Teško mi je što moja baka više nije živa. Najviše me je pogodila njena smrt. Ona je bila moja krvna grupa. Bila sam srećno dete jer sam imala onoliko koliko mi je bilo potrebno. Nikad previše, a ni premalo. Bila su to vremena kad smo svi imali manje-više isto. Po tome smo se i prepoznavali. Nosili smo svi iste patike, farmerke - rekla je Goca svojevremeno za medije.

Autor: D. T.