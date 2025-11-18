AKTUELNO

Domaći

Zaradila sam brdo para: Ovim poslom se ranije bavila Goca Tržan, radila je na ulici

Izvor: blic.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačica Goca Tržan ima uspešnu pevačku karijeru, a odlično pliva i u voditeljskom poslu. Ono što malo ko zna jeste da je od malena htela da zaradi, pa je tako pričala i o prvom poslu.

Goca Tržan je još kao tinejdžerka radila kao prodavačica, a njen posao je bio prodaja sladoleda na Bulevaru.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Htela sam da radim na pumpi, da perem prozore. Moj teča Marko je tada radio u "Jugopetrolu". Rekla sam to roditeljima, ali me je tata pitao da li bih za 100 maraka kuvala za jednu porodicu mesec dana. Pristala sam i on mi je rekao da ću od sutra biti kuvarica u porodici Tržan. Spremala sam ručak u svojoj kući dok su mama i tata radili i stvarno sam za mesec dana dobila platu od 100 maraka. Imala sam kuvar Steve Karapandže. Nije svako jelo baš uspelo, ali su sve pojeli. Ne bih to uspela da me baka Cvijeta nije naučila da kuvam razna jela - prisetila se pevačica.

Goca se nije libila da otkrije da je u srednjoj školi prodavala sladoled.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- U srednjoj školi sam prodavala sladoled na Bulevaru. Zaradila sam brdo para. Ali danas mi je sve to predivna uspomena. Teško mi je što moja baka više nije živa. Najviše me je pogodila njena smrt. Ona je bila moja krvna grupa. Bila sam srećno dete jer sam imala onoliko koliko mi je bilo potrebno. Nikad previše, a ni premalo. Bila su to vremena kad smo svi imali manje-više isto. Po tome smo se i prepoznavali. Nosili smo svi iste patike, farmerke - rekla je Goca svojevremeno za medije.

Autor: D. T.

#Goca Tržan

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

To je bila moja najgora odluka u životu! Goca Tržan priznala da je izvršila abortus i otkrila: Svaki dan se izvinjavam svom nerođenom detetu...

Domaći

Ovo je dever Goce Tržan: Ne pojavljuje se u javnosti, a ima ozbiljno zanimanje (VIDEO)

Domaći

VODILA VREMENSKU PROGNOZU! Emina Jahović se i pre pevanja bavila javnim poslom, a onda ju je koleginica pozvala i povezala sa OVIM slavnim pevačem (FO

Domaći

DOVOLJNO SAM LUDA DA SE POBIJEM: Goca Tržan progovorila o nepristojnim ponudama, ovo je njen stav o ucenama: Danas su žene mnogo borbenije!

Domaći

Miljana ili Maja Nikolić?! Goca Tržan morala da bira, evo o čemu je reč

Domaći

Slavlje u domu pevačice! Veliki dan za Gocu Tržan, i njena ćerka Lena puca od sreće