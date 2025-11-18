Odmah sam ga pozvala! Zlata Petrović hitno reagovala nakon što je Peja priznao da ga je VARALA

Nakon što je voditelj Zoran Pejić Peja otkrio da ga je pevačica Zlata Petrović prevarila dok su bili u braku, podigla se velika prašina.

Ubrzo posle njega se oglasio i Hasan Dudić sa pričom o tome da li je i sam sumnjao da je Zlata neverna, te je rekao da je nikad nije uhvatio na delu. Sada se oglasila i pevačica, te je za Blic stavila tačku na spekulacije, navodeći da nije žena koja vara svoje partnere, te i da se Peja samo nije lepo izrazio.

- Odmah sam pozvala Peju da ga pitam kada sam ga ja to prevarila. Mislim da se on pogrešno izrazio, kada smo odlučili dase raziđemo, svako je pošao na svoju stranu. Ja sam žena koja voli mnogo i da priča i da se druži, ali takvu stvar nikada ne bih uradila. Da sam htela mogla sam svašta da im radim iza leđa, ali nisam. Radila sam tezge sama, nikad mi tako nešto nije padalo na pamet. Imali su poverenje u mene, a to što je Peja ljubav stavio u fioku, mislio je na to da se ljubav ugasila vremenom i da je prosto bilo najbolje da se raziđemo. Nisam nikada bila profil žene koja će da vara svoje partnere, tako da ne znam čemu ovo - rekla je Zlata, pomalo šokirano.

Autor: D. T.