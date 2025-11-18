AKTUELNO

Domaći

Odmah sam ga pozvala! Zlata Petrović hitno reagovala nakon što je Peja priznao da ga je VARALA

Izvor: blic.rs, Foto: E-Stock ||

Nakon što je voditelj Zoran Pejić Peja otkrio da ga je pevačica Zlata Petrović prevarila dok su bili u braku, podigla se velika prašina.

Ubrzo posle njega se oglasio i Hasan Dudić sa pričom o tome da li je i sam sumnjao da je Zlata neverna, te je rekao da je nikad nije uhvatio na delu. Sada se oglasila i pevačica, te je za Blic stavila tačku na spekulacije, navodeći da nije žena koja vara svoje partnere, te i da se Peja samo nije lepo izrazio.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- Odmah sam pozvala Peju da ga pitam kada sam ga ja to prevarila. Mislim da se on pogrešno izrazio, kada smo odlučili dase raziđemo, svako je pošao na svoju stranu. Ja sam žena koja voli mnogo i da priča i da se druži, ali takvu stvar nikada ne bih uradila. Da sam htela mogla sam svašta da im radim iza leđa, ali nisam. Radila sam tezge sama, nikad mi tako nešto nije padalo na pamet. Imali su poverenje u mene, a to što je Peja ljubav stavio u fioku, mislio je na to da se ljubav ugasila vremenom i da je prosto bilo najbolje da se raziđemo. Nisam nikada bila profil žene koja će da vara svoje partnere, tako da ne znam čemu ovo - rekla je Zlata, pomalo šokirano.

Foto: Pink.rs

Autor: D. T.

#Zlata Petrović

#Zoran Pejić Peja

POVEZANE VESTI

Domaći

JOVAN JE ODLUČIO DA ZARADI SAM ZA SVOJE ZADOVOLJSTVO! Zlata i Peja imaju brdo para, a njihov sin radio za MINIMALAC! Evo i zbog čega! (FOTO)

Domaći

Saznao sam da ima drugog muškarca: Nakon mnogo godina, Peja progovorio o razvodu od Zlate Petrović, izneo ŠOKANTNE detalje

Domaći

OVO JE RAZLOG ZAŠTO SAM SE RAZVEO OD ZLATE: Peja otkrio tajnu nakon 30 godina, progovorio o krahu braka sa pevačicom

Domaći

Izgubili smo se u slavi i novcu, ali nismo loši ljudi: Zoran Pejić Peja progovorio o braku sa Zlatom Petrović, pa otkrio kako su zapostavili porodicu

Domaći

ŠKAMPI, DAGNJE, JASTOZI OD PODNEVA... Peja bio domaćni na svadbi na hrvatskom primorju, stolica koštala samo 250 €, našao se među samim MILIONERIMA! O

Domaći

POČEO SAM DA SANJAM ENU I PEJU: Zoran Pejić predviđa visok plasman sinu u Eliti! Otkrio da mu Zlata Petrović uskoro stiže u posetu kako bi se prisetil