Peja je tu noć počeo da pije! Hasan Dudić otvoreno o Pejinoj izjavi da ga je Zlata varala

Izvor: blic.rs, Foto: RED TV Printscreen, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Nakon što je voditelj Zoran Pejić Peja otkrio da ga je pevačica Zlata Petrović prevarila dok su bili u braku, podigla se velika prašina, a sada se oglasio i Hasan Dudić.

Naime, kako je pevačica bila i sa Hasanom u braku, on je otkrio kako je video Peju nakon što je posumnjao u prevaru, te tvrdi da je i sam nekoliko puta pomišljao na to da je pevačica neverna, ali nije želeo da veruje u to jer nije imao čvrste dokaze.

- Video sam šta je Peja pričao za Zlatu, ali mislim da je nikad nije uhvatio u prevari. Sedeli smo mi milion puta zajedno, družili smo se, sedeli sa Šabanom pokojnim i mnogi muškarci su merkali Zlatu - priča Hasan.

- Ona je uvek bila lepa žena, sećam se tog trenutka kad je Peja došao i počeo da pije. Tad je on posumnjao na prevaru i to da ga Zlata vara, a ja sam odmah pitao da li je video. Ako je nije uhvatio nema šta da tvrdi. Mada, Zlata jeste bila šarena. Ja sam prvi pomislio da me je prevarila jedno 50 puta. Nisam joj nikad držao sveću, ali ako je nisam uhvatio sa švalerom, ta priča otpada.

- Zlata je stalno bila sa mnom i pored mene, tako da ne verujem da je šarala. Ne znam ja, ljudi svašta rade. Ako je Peja uhvatio Zlatu može nešto da priča, ali ako je sumnjao to se ništa ne važi. Svaki muškarac bi je otkačio da je uhvati. Oni su se rastali, mora da je nešto bilo po sredi. Ne verujem da bi on išao okolo da priča da ga je žena varala, tako da to je to.

Podsetimo, Peja je otkrio da je razvod bio neminovan.

- Nakon razvoda je bio malko onako što, čini mi se, svako mora da prođe to, da dođe do i svađa i nesuglasica i ti ovo, ti ovo i tako dalje i tako dalje, ali već posle nekih, pa godinu, dve, pa možda i manje, ajde, otprilike godinu dana je sve to leglo. Ja sam čovek koji ne oprašta prevaru i ne mogu da oprostim kada žena bude sa drugim muškarcem. Posle toga ja ne mogu da ti pređem i ne postoji ništa na ovom svetu, ljubav, da bih ja bio sa njom. Ne. Tu je kraj. Kada sam saznao da je Zlata imala drugog muškarca, ja sam tog trenutka svu svoju ljubav stavio u neku fioku u kojoj držim samo tugu. I stavio tu, okrenuo se i vratio - govorio je voditelj.

