Ana Nikolić ishvalila 10 godina starijeg Raleta: Aktivniji je u krevetu od svih mojih mlađih frajera!

Pevačica Ana Nikolić progovorila je prvi put za javnost nakon nekoliko meseci tokom kojih je nizala skandale sa sada već bivšim partnerom Goranom Ratkovićem Raletom.

U emisiji kod Bokija 13 ona je iznela svoju verziju priče o njihovom turbiulentnom odnosu, a u jednom trenutku je otkrila i kakav je kompozitor ljubavnik. 

Na Bokijevo pitanje "Šta ćeš ti sa 10 godina starijim, imala si sve mlađe sa širokim ramenima, tajfune?" ona je odgovorila:

- Ja i njega takvog vidim. Deset godina je idealna razlika. On je mnogo aktivniji u krevetu od svih mojih mlađih frajera. Ne znam šta je tu čudno. Počela sam da kuvam u međuvremenu da odmorim malo od intimnih odnosa. Ali nije to poenta, već sve drugo - rekla je ona.

Iako ga je u tom smislu pohvalila, Ana je istakla da joj je žao što su bili zajedno i bolje da je nogu slomila nego što je ušla u njegov studio. Njoj je žao što su lošom ljubavnom vezom uništili divno prijateljstvo koje je trajalo decenijama. 

