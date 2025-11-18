Naš odnos je bolestan! Desingerica otkrio u kakvom je odnosu sa kolegama iz žirija Pinkovih zvezda kada se kamere ugase: Bilo je situacija kad su NAPUŠTALI STUDIO

Reper Dragomir Despić Desingerica progovorio je o tome šta se dešava iza kulisa na snimanju "Pinkovih Zvezda", te tvrdi da svađe nisu trajne, kada su njegove kolege u pitanju.

Despić kaže da se ispred kamera često posvađaju, a onda sednu zajedno da ručaju, kao i da je sve to samo posao.

- Ne dajem povod da se prave razne gluposti, iako imam mnogo energije. Što se vernosti tiče, uvek sam veran jer sam oženjen. Što se tiče našeg odnosa u žiriju, to je malo bolesno. Eto tako funkcionišemo. Posvađamo se u studiju i onda se popnemo gore i uzmemo da jedemo, Zorica i ja, Bosanac i ja i tako dalje. Sa Viki se super slažem. Mi ne glumimo dole, sve što se desi je tako. Ne bih nikada bio deo nečega što je dogovoreno. Kad se dese nesuglasice, to može brzo da preraste u svađu, ali bitno je da se sve to reši. Bilo je situacija gde se napuštao studio - rekao je Desingerica, pa je dodao:

- Klali smo se mnogo na početku, ali se posle sve smiri. Neko nekad dođe nervozan, pa je dovoljna nekad jedna reči da ispadne haos, ali dobro. Ja sve nerviram svojim ponašanjem, ali tako je kako je. Bosanac i ja se super slažemo, dole se džapamo, ali opet kad sednemo mimo kamera bude sve okej.

Autor: D. T.