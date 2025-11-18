ONA NIJE SINONIM ZA MODU! Karleuša žestoko prozvala Lepu Brenu čim je čula za njen brend: Ne bih nosila njene komade, ne nosim CIRKUSKE KOSTIME!

Pop diva Jelena Karleuša stigla je u brutalnom novogodišnjem stajlingu na snimanje Pinkovih zvezda i dala, u svom stilu, žestoke odgovore.

Jelena je zablistala u dugoj haljini optočenoj kristalima, pa najavila potpunu ludnicu u narednim epizodama takmičenja.

- Spremna sam, i nadam se da sam pogodila taj novogodišnji vajb i da će ovo biti najlepša emisija do sada, mi smo snimili puno emisija koje sam, sigurna sam ceo Balkan ostaviti bez daha i jedva čekam da vidite. Još nije ni počeo drugi krug, ali mislim da se po ovoj poslednjoj emitovanoj epizodi oseća da nas ludnica tek čeka - rekla je na početku.

Na pitanje koliko para daje na svoje autfite i da li joj je to isplativo, Jelena je sračunala sve i otkrila:

- Već godinama, 30 godina pevam i nikada nisam ponovila nijedan autfit. Znači, u emisijama samo gde sam žiri sam bila 6, 7 godina, svaka godina je imala po 40 epizoda, pa vi računajte. Plus koliko sam koncerata i nastupa imala i nijednom nisam ponovila autfit. Tako da, ovaj posao se ne isplati nikome, ustvari isplati se onome ko vodi računa o tome, a meni definitivno ne. Ne mogu da zaradim koliko uložim.

Brena je nedavno pokrenula modni brend sa porodicom, a Karleuša je ovog puta brutalno prokomentarisala njen ukus za modu.

- Dobro, Brena nije sinonim za fešn i za modu, ne znam šta je poklanjala, ali... Kako sam pokvarena, ali morala sam da kažem. Ja nosim ozbiljne dizajnerske komade, ne cirkuske kostime. Postoje neki specijalno dizajnirani kostimi za mene, za neke antologijske spotove, koji su toliko specifični da ne mogu ni da ih poklonim, zeleni šiljci, crv... Ali bi bilo super, ja samna promociji albuma "Alfa i Omega" izložila sve kostime iz projekta i sve je to impresivno delovalo. Zamislite kada bih napravila izložbu svih kostima iz moje karijere, to bi stavrno bilo impresivno, jer ja sam jedina koja ima kostime po kojima mogu da se imitiraju.

Kako je otkrila, ona autifite ne ponavlja isključivo iz psiholoških razloga.

- Meni se posle vega ovoga u karijeri i životu može da radim šta hoću, ja sam ispunila sve da se sebi mogu da priuštim sve. Ali, ja sam generalno neko ko kad nosi jedan autifit iz nekog psihološkog razloga to ne mogu da ponovim.

Vratila se i na Brenin biznis, pa je dokusurila:

- Ponoviću, Brena nije sninonim za modu. Pa ne bih nosila, ja sam žena koja je poznata po ukusu. Ne može svako da bude u modnom biznisu, mislim može, ali neće imati uspeha.

