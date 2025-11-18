VAŽILA ZA NAJFATALNIJU CRNKU, A BIVŠI MUŽEVI JE I DANAS OBOŽAVAJU: Evo kako je Zlata Petrović nekad izgledala (FOTO)

Zlata Petrović bila je san mnogih muškaraca koji su drhtali zbog nje, a mnogi kažu da je za pevačicu vreme odavno stalo.

Zlata Petrović žarila je i palila estradnom scenom devedesetih godina, a muškarci su uzdisali za njom. Od prvog pojavljivanja do danas važila je za jednu od najlepših na estradi.

Početak karijere

Oduvek je bila atraktivna, ali je kroz vreme menjala svoj imidž i boje kose.

Najčešće je bila crnka, a većina je pamti po duetu sa Sašom Popovićem sa kojim je tada bila u ljubavnoj vezi. Prepoznatljivog osmeha menjala se kroz vreme, a u jednom momentu bila je i crvenokosa, a danas je mnogi iz tog premena ne prepoznaju.

Iako je menjala boju kose često se vračala u crnu.

U periodu jednog od najvećih hitova "Mirišeš na nju" pojavila se sa dugom crnom kosom, te je izgledom oduševila svoje fanove. I danas je zanosna crnka iako je na pragu sedme decenije, a domaća javnost tvrdi da odlično izgleda za svoje godine.

Životna priča

Zlata Petrović rođena je 16. jula 1962. godine u Beogradu. Odrastala je u skromnoj porodici u selu Grabovac blizu Obrenovca i kaže kako je njeno detinjstvo uprkos svemu bilo srećno.

"Ne mogu da kažem da nismo imali novca, jer je majka pevala, očuh je svirao, ali isto tako, dešavalo se da jedan dan imamo džak para, a da već sutra, recimo, nemamo šta da jedemo. Nažalost, majka se kockala. Kažu da se najinteligentniji ljudi obično odaju porocima, tu nekako pronalazim utehu. Ona je u svemu bila najbolja. U kući, na njivi, u kafani… Bila je nenormalno lepa. Njena transformacija me je oduvek oduševljavala. To je kao kad gledaš neki film u kom ti se pojavljuje neka žena iz njive, raspojasana i prljava, a već za pola sata je vidiš našminkanu od glave do pete i ispred sebe imaš lepoticu. Tada nije bilo mikrofona i pojačala, nego se pevačica popne na sto i peva. Sve to je činilo nju, ali očigledno je u sebi nosila i tu sklonost ka porocima", rekla je Zlata za domaće medije, a prenosi Svet.

Ipak, ulazak u tinejdžersko doba za nju je značio značajnu prekretnicu i naglo odrastanje. Na nagovor i pritiskanje roditelja, udata je sa samo 14 godina za čoveka kojeg nije volela. Već sa 16 godina počela je da peva po kafanama i shvata da je to njen životni poziv, ali u to vreme otkriva i da je trudna i odlučuje se na abortus.

"Bila sam u četvrtom mesecu, stomak je već počeo da mi raste. Posle deset dana moljakanja uspela sam da ubedim mamu da abortiram. Neka mi Bog oprosti, to je moj najveći greh koji decenijama nosim. Ali niko nije hteo da mi uradi kiretažu zbog toga što je dete već bilo živo u mom stomaku. Jedva sam našla doktora u Ljigu koji je pristao da mi to uradi bez bojazni da će ga uhapsiti, pošto je to bilo nezakonito. Nisam razmišljala da li ću se kajati jer mi je samo bilo u glavi da se rešim deteta i skinem teret sa grbače. Naživo su me sekli kad su mi radili kiretažu, a ja sam sa tog stola uveče otišla da pevam! Sela sam sa majkom u autobus za Beograd, a potom za Milorce, mesto u kom sam tog istog dana imala nastup", pričala je pevačica.

Kada se rastala od muža, ubrzo se zaljubila u kolegu muzičara i sa njim na brzinu "uletela" u brak, koji se brzo i završio. Do 18. godine udala se već treći put.

Treći suprug Zlate Petrović bio je pevač Hasan Dudić, i ta ljubav je potrajala nekoliko godina. U braku su dobili sina Mikija, ali na kraju su se ipak razveli.

Poznato je da je Zlata bila nekoliko godina u vezi sa Sašom Popovićem. Ta veza je pukla, jer je, kako je pevačica javno rekla, zaprosio u pogrešnom trenutku - na njen 27. rođendan.Nakon njega, Zlata je sreću pronašla kraj tri godine mlađeg voditelja Zorana Pejića Peje, kojem je takođe rodila sina, kojeg su nazvali Jovan.

Nakon razvoda od Peje, pevačica se do sada više nije udavala, ali je bila poznata kao ljubavnica brojnih oženjenih muškaraca, što takođe nikada nije krila. Jednom prilikom je istakla kako je srećna što nijedan brak nije pukao zbog nje.

Romkinja po majci

Zlata nikada nije krila ništa iz svog života, pa tako ni da je po majci Romkinja.

"Moja majka je bila Romkinja, tata Crnogorac. Kada je trebalo da svom starijem sinu objasnim ko je njegova baba, imao je oko osam godina i to je njemu predstavljalo problem jer se plašio šta će ljudi da kažu. Rekla sam mu – ako misli da će neko da ga osudi što mu je majka Ciganka, onda ne mora ni da se druži s tom decom. To je dobro jer si u startu načisto sa svojim drugarima i prijateljima. Trebalo mu je vremena da to usvoji. Tako je na mojoj svadbi s Pejom on imao 12 godina, tu su bile moje sestre i majka, koji su tamnoputi, dok je cela familija sa očeve strane svetle puti. Sve kolege su odlazile da pevaju mojoj majci. Tada je mog Mikija drug pitao ko su ti ljudi, jer se vidno razlikuju od nas, a on je rekao: „To su neki naši kumovi iz Grčke” (smeh). Godinama kasnije sam saznala za to i pitam ga: „Je li, Miki, nisam znala da smo mi Grci”, i tek onda smo seli i pričali o tome. On sada svoje poreklo mnogo voli i ponosi se", rekla je Zlata.

Danas pevačica živi u svom domu u Beogradu i uživa u druženju sa unucima, zasluženim odmorima i putovanjima. Bavi se dizajnom enterijera za svoju dušu, te preuređuje svoj dom jednom godišnje, pronalazeći inspiraciju u časopisima i domovima poznatih.

Autor: M.K.