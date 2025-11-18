ERA OJDANIĆ NIKAD NE DAJE PARE U ZAJAM: Pevač pre deset godina doneo važnu odluku

Era Ojdanić nikada ne daje param u zajam, tu odluku doneo pre 10 godina.

Odavno vlada mišljenje da su pevači puni para, pa se mnogi ne libe da im traže novac koji često ne vrate, zbog čega je folker Era Ojdanić doneo odluku.

- Uvek kada stupim u kontakt sa takvim ljudima, uvek im kažem da nema problema, da naprave neki program, a ja ću prvi da dođem na koncert i otpevam. Ovi što vole da klepe i traže pare u zajam, a da nikada ne vrate, ja sam pre 10 godina pozajmicu sahranio, izdao parastos, 40 dana i godišnjicu - rekao je prvo.

- Ja pare u zajam ne dam! Ili izvadim 50 i 100 evra, pod uslovom da mi nikada ne vrate i ne traže - dodao je Era Ojdanić za "Grand".

Era je oduvek važio za miljenika među pripadnicama nežnijeg pola, a, kako ističe, njegov pozitivan stav je ključ uspeha u osvajanju dama.

- Žene se lože na moj šarm, na moju harizmu i pozitivnu energiju. Barem je tako bilo do sada, e šta će biti posle videćemo... - rekao je Era sa osmehom.

"Moraju nokti da budu uredni, dobra štikla..."

Era je, podsetimo, nedavno rekao šta voli kod žena.

- Lude žene svakako za mnom. Ja volim ženu kad izvedem da je skockana, da je dobra štikla, nokti uredni, frizura, šminkica, ja to volim. Ovaj posao koji radim 60 godina, sve sam video, sve prošao. Radim u životu ono samo što volim - rekao je Era tad.

Autor: M.K.