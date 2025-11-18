AKTUELNO

ŽELJKO MITROVIĆ RASPUSTIO CEO TEATAR 'ODEON'! Ispunio obećanje: Krenuli 'rezovi' u Pink Media Group!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović ||

Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i “bumbarima”, naveo je Mitrović u svom Instagram postu.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je na svoju krsnu slavu Đurđic, ali i na dan kada je izgubio majku, objavio post koji je mnoge podigao na noge, a danas je krenula realizacija njegovih obećanja.

Naime, Mitrović je, kako saznajemo, raspustio ceo teatar "Odeon".

Foto: Nenad Matović

Podsetimo, Mitrović je u svojoj nameri bio vrlo direktan i precizan, a to je podelio i na društvenoj mreži Instagram:

- Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG, je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i “bumbarima” Zaustavljam i produkciju dela igranih programa, a od januara krećem od 0 sa novim ljudima i novim igranim projektima! - napisao je Mitrović.

Iako se za predstave u teatru "Odeon" uvek tražila karta više, Mitrović je ovim potezom pokazao da ne toleriše neprofesionalizam i da je spreman na drastične poteze, zarad dobrobiti posla.

Autor: D.Bošković

