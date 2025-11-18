AKTUELNO

Domaći

VELIKE ZVEZDE NA KONCERTU KOD EMINE JAHOVIĆ: Evo ko je sve došao od poznatih da podrži koleginicu, OVAJ PAR oduševio sve (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Sergej Ćetković i Maja Berović u prvim redovima večeras kod Emine!

Maja Berović i Sergej Ćetković pojavili su se na koncertu Emine Jahović, koja je po drugi put za nedelju dana održala svoje muzičko veče pred beogradskom publikom. Među poznatim licima u publici bio je i Husa Bit Strit, a svi su došli sa istim razlogom — da pruže podršku koleginici i uživaju u njenom nastupu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Sergej i Husa su se na Emininom koncertu pojavili u društvu svojih lepših polovina.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Emina se obratila publici

Sala je bila dupke puna, a Emina je tokom večeri izvela svoje najveće hitove, uz koje je publika pevala od samog starta.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

„Samo da znate da sam vas se poželela, došli ste večeras da napravimo žurku. Nećemo gubiti vreme, idemo dalje“, rekla je Emina i nastavila da izvodi svoje numere.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M.K.

#Emina Jahović

#Poznati

#Zvezde

#koncert

#par

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

TRUDNA MILICA TODOROVIĆ BLISTA NA KONCERTU EMINE JAHOVIĆ! Pevačica peva i đuska na bini sa stomakom do zuba: Prihvatila sam ovo, iako nisam reprezenta

Domaći

Obratio se supruzi na poseban dan: Sergej Ćetković oduševio sve svojim postupkom (VIDEO)

Domaći

PREKINUT KONCERT EMINE JAHOVIĆ! Pevačica zaustavila muziku i obratila se publici: Užasno... (FOTO)

Domaći

BRATU NIJE BILA NA SVADBI: Ovo je istina o porodici Emine Jahović, snajka PROMENILA VERU i uzburkala odnose sa bližnjima, a evo kako izgleda i šta rad

Domaći

NA KONCERTU ILDE ŠAULIĆ BROJNE ESTRADNE ZVEZDE: Evo ko je sve došao, Prija i Milica Todorović u transu (FOTO)

Domaći

Hit objava Sergeja Ćetkovića: Zaplesao sa suprugom, pa oduševio sve jednim pokretom (FOTO)