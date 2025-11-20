AKTUELNO

MILAN VASIĆ LJUBI SINA DESPOTA! Emotivna slika iz porodičnog doma poznatog glumca: Posmatramo jesen... (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Milan Vasić vrlo je posvećen sinu Despotu, kog je dobio sa 18. godina suprugom Majom.

Milan Vasić sada je poselio na Instagramu sliku sa naslednikom.

Sina Despota je poljubio u glavu, dok je sa njim gledao kroz prozor.

- Posmatramo jesen - poručio je glumac.

Foto: Instagram.com

Intrimno venčanje sa suprugom

Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira.Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

Foto: Instagram.com

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

Autor: M.K.

#Milan Vasić

#despot

#glumac

#sin

