MILAN VASIĆ LJUBI SINA DESPOTA! Emotivna slika iz porodičnog doma poznatog glumca: Posmatramo jesen... (FOTO)

Milan Vasić vrlo je posvećen sinu Despotu, kog je dobio sa 18. godina suprugom Majom.

Milan Vasić sada je poselio na Instagramu sliku sa naslednikom.

Sina Despota je poljubio u glavu, dok je sa njim gledao kroz prozor.

- Posmatramo jesen - poručio je glumac.

Intrimno venčanje sa suprugom

Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira.Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

Autor: M.K.