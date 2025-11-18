Saša Matić se javno izvinio Karleuši što je nije pozvao na ćerkino punoletstvo, pa izneo razloge: Potpuno NEOČEKIVANO - došlo do ogromnog NESPORAZUMA! (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao!

Gostujući u emisiji ''Amidži šou'' pevač Saša Matić otkrio je zbog čega njegova koleginica, poznata pevačica Jelena Karleuša, s kojom je snimio i duet ''Ne smem da se zaljubim u tebe'', nije dobila pozivnicu za veliku proslavu 18. rođendana njegove ćerke na kojoj je okupio pola estrade. Jelena je javno iznela nezadovoljstvo zbog ovog Sašinog poteza, pa ga je čak i prozvala.

- Ko je pravi razlog što Jelena Karleuša nije bila pozvana na punoletstvo tvoje ćerke? - glasilo je pitanje za Sašu, a on je tom prilikom otkrio da je došlo do nesporazuma, a onda se i javno izvinio Karleuši.

- Ne postoji razlog. Ja sam dao timu spisak i Jelena je bila na mm spisku, ali oni su prevideli meni da kažu da je nisu pozvali. Ja nisam vodio računa, tu nije samo Jelena fall, nego još 15 ljudi, ja se svima izvinjavam. Nismo se posle toga čuli, ja ću Jeci javno da se izvinim i sledeći put kad pravim neće se ponoviti - rekao je Saša Matić.

Autor: M.K.