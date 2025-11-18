AKTUELNO

Ima nešto iz prošlosti... Saša Kovačević konačno progovorio o glasinama da ga Emina Jahović nije pozvala na koncert, pa izneo sve o njihovom odnosu: Ja nju nikad nisam doživljavao kao koleginicu... ŠOK! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen ||

Gostujući u Amidžiju, pevač Saša Kovačević progovorio je o pevačici Emini Jahović i tome da ga nije zvala na koncert.

Kako je istakao Saša Kovačević, Emina Jahović ga je pozvala na koncert, ali da on ima nešto u prošlosti što, kako kaže, je razlog što se nije pojavio.

Foto: TV Pink Printscreen

Koji je pravi razlog zbog kog se nisi pojavio na koncertu Emine Jahović i da li je tačno da te nije ni zvala?

- Ne, nije tačno da me nije zvala, zvala me je, ali imam nešto iz prošlosti što mi se nije dopalo i to je razlog što se nisam pojavio. Ja svoje kolege uvek poštujem i želim da bude obostrano, da poštuju i mene, kada sve ove godine puštam veliko poštovanje i ljubav. Kada se dese neke stvari dva, tri puta koje nisu kolegijalne i drugarske, onda eto...Ja nju nikada nisam doživljavao kao koleginicu, nego kao prijatelja. Medijski uopšte i ne govorim te stvari, ali kada se plasira neistina...I posle našeg dueta i nešto od pre dve, tri godine, ne, možda malo više. Čak i ta je ta izjava bila da nisam mogao da dođem iz privatnih razloga, odigrao bih džentlmenski. Ja na neku ruku moram da se odbranim i da stavim neki gard.

Foto: Pink.rs/N. Žugić, E-Stock

Podsetimo, Emina Jahović i Saša Kovačević su pre 15 godina snimili duet koji je postao jedan od najpoznatijih domaćih hitova, a njihova saradnja ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni, te je izostanak Saše sa Emininog koncerta izazvao interesovanje javnosti. Kako je na njenom koncertu koji je nedavno održala u Beogradu bilo puno gostiju, odnosno pevača sa estrade, jasno je da su se mnogi zapitali šta je bilo sa Saletom.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

