Saši Kovačeviću pala vilica! Njegova lepa verenica Zorana se pojavila u Amidžiju, on progovorio o njihovom odnosu: Upoznali smo se preko Instagrama, poslao sam joj KONJA! (VIDEO)

Saša Kovačević, naš pevač, nedavno je verio svoju devojku Zoranu Tasovac, a sada je, gostujući u Amidžiju, progovorio o njihovom upoznavanju.

Kako je otkrio Saša Kovačević, on i Zorana Tasovac upoznali su se preko Instagrama i to tako što joj je on poslao emotikon konja.

- Zorana i ja smo devet godina zajedno, upoznali smo se preko Instagrama. Bacio sam konja, neki stiker koji mi je bio prvi pri ruci - rekao je Saša.

- Šta ti je odgovorila - pitao je Ognjen.

- Ja mislim da mi je vratila neku životinju, pa je krenula spontana konverzacija. Moram da ti kažem da si prvi, evo za devet godina, koji je imao priliku da je snimi - rekao je Saša.

Nakon ovoga, njegova verenica Zorana Tasovac pojavila se u Amidžiju, što je njega šokiralo, s obzirom na to da ne voli da se snima za medije. Naime, ona je pristala da učestvuje u rubrici: "Koliko se dobro poznaju?", te su tako oboje pokazali da se odlično poznaju.

Autor: Nikola Žugić