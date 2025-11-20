Mongolka koja predstavlja Srbiju na Mis Univerzum se pošteno izblamirala: Ruskinja je javno osramotila snimkom (VIDEO)

Jelena se na ovom takmičenju maltene ne odvaja od misice Rusije Anastasije Venze, te sa njom deli brojne kadrove.

Danima se ne stišava fama oko toga što će Srbiju na predstojećem izboru za Mis Univerzum, a koji se održava 21. novembra, predstavljati Mongolka Jelena Egorova. Ova misica privukla je veliku pažnju javnosti, a sada je to ponovo učinila novim snimkom koji je objavljen na društvenim mrežama.

Naime, dok se misice pripremaju na Tajlandu za finalno veče takmičenja, neretko na svojim profilima objavljuju brojne fotografije i snimke. Jelena se na ovom takmičenju maltene ne odvaja od misice Rusije Anastasije Venze te sa njom deli brojne kadrove.

Sada je upravo ona objavila jedan blamantan video predstavnice Srbije. Naime, na snimku su misice koje se snimaju u zavodljivim pozama ispred objektiva telefona i sve izgledaju prelepo, dok se Jeleni dogodio peh te se saplela i umalo pala usred snimanja. Ruskinja je baš ovaj snimak objavila na svom Instagram profilu.

Osim predstavnica Rusije i Srbije, u kadru su još i misice Kirgistana i Turske koje i najčešće možemo videti zajedno. Ovaj snimak je skupio oko 18.000 lajkova i brojne komentare. Među njima je bilo i onih koji su smatrali da je lepotica iz Rusije namerno objavila ovaj snimak iako je njime osramotila Jelenu.

Ko je Mongolka koja će predstavljati Srbiju na Mis Univerzuma 2025?

Jelena Egorova je rođena u regionu Jakutija (Rusija). Njeni roditelji imaju poreklo iz regiona Mongolije – otac je tatarskog porekla, majka jakutskog. Obrazovanje joj je povezano sa Moskovskim državnim univerzitetom, gde je, prema izvorima, diplomirala oblast kripto-ekonomije. Poslovno i karijerno se nalazila u sferi modelinga i izbora lepote već neko vreme pre nego što je postala predmet javne pažnje u Srbiji.

Prema dostupnim podacima, Egorova je učestvovala u međunarodnim izborima lepote pod drugim zastavama – na primer, predstavljala je Mongoliju na izboru Miss Grand International. Za 2025. godinu objavljena je kao predstavnica Srbije na izboru Miss Universe 2025.

U okviru svoje komunikacije, izjavila je: - Ponosna sam što predstavljam Srbiju, zemlju koja me je primila. Moje nasleđe povezuje Evropu i Aziju i to vidim kao most, a ne kao granicu.

Reakcije i polemike

Njena kandidatura izazvala je značajne reakcije javnosti u Srbiji i regionu — dok je deo ljudi podržao ideju internacionalnosti, drugi su istakli da bi predstavnica trebalo da ima čvršće veze sa državom koju predstavlja. Takođe, organizacija koja tradicionalno bira misice za Srbiju izjavila je da ona nije deo njihovog izbora, čime je dodatno otvorena debata o statusu i legitimnosti njenog nastupa.

Jelena Egorova je model i takmičarka iz oblasti izbora lepote, koja svojim angažmanom pod zastavom Srbije pokreće pitanja identiteta, nacionalne pripadnosti i pravila u svetu modnih/takmičarskih formata. Iako ima međunarodno iskustvo i obrazovanje u polju koje nije strogo vezano za modu (kriptoekonomija), njena kandidatura nosi sa sobom i brojne nesuglasice u domaćem kontekstu.

Autor: M.K.