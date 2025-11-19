AKTUELNO

Domaći

Išao bih pre pet godina u zatvor, nego da je to izašlo: Saša Matić otkrio da li je zaista snimio pesmu sa Bubom i Jalom, pa ŠOKIRAO sve, a evo i da li je 'zaratio' sa Marijom Šerifović oko pesme (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U okviru rubrike ''Pitanja sa Instagrama'' pevač Saša Matić u emisiji ''Amidži šou'' odgovarao je na pitanja gledalaca.

Da li si posesivan otac i kako se ponašaš kad te ćerke upoznaju sa svojim momcima?

- Kod mene je deviza: ''Kad su one dobro, dobro sam i ja''.

Foto: TV Pink Printscreen

S obzirom na to da si napisao pesmu za Čolu, kojem bi još kolegi napisao hit?

- Nisam ja napisao pesmu, ja sam komponovao, to su dve različite stvari. Ja sam samo kompozitor pesme ''100 dukata''.

Da li je tačno da te Marija Šerifović odbila sa duet?

- Pesma je njoj prvo ponuđen, pa sam je ja čuo kod Saška Nikolića, ja sam je kupio, a Mara je tada rekla da je pesma ne radi, a mi smo ostali ko što smo i bili.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li si stvarno snimio pesmu sa Bubom i Jalom, ali si odustao od objavljivanja?

- Nisam ja snimio, ja sam probao. Oni su napravili neku pesmu u rep fazonu, meni je to bilo top u njihovoj izvedbi. Ja sam otišao u Sarajevo, ali kad sam ja to snimio, to nije ličilo ni na šta. Išao bih pre 5 godina u zatvor nego da je to izašlo.

Autor: M.K.

#Buba i Jala

#Pesma

#Saša Matić

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

ISTINA JE DA SAM SE ZADUŽIO ZBOG PESME: Mirza Selimović priznao da li je bio zaljubljen u koleginicu, pa spomenuo pokojnu majku, evo i da li se sa ver

Domaći

Senida prvi put progovorila o sukobu sa Jalom i Bubom, evo i kako komentariše njihov povratak na srpsku scenu (FOTO+VIDEO)

Zadruga

RAZBIO SVE NJENE SUMNJE: Anđelo otkrio da li je tik nakon raskida sa Anitom imao avanturu sa Sarom Stojanović, stavio sve karte na sto! (VIDEO)

Domaći

VADILI BI SE KUTNJACI, TURPIJAO BIH JA TO JAKO... Gastoz otkrio šta bi uradio Anđeli ako ga prevari, pa priznao da li je vidi kao majku svoje dece

Domaći

Meni je sve do energije: Anđelo ulazi slobodan, otkrio da li je svima OPROSTIO (VIDEO)

Domaći

Dva najveća blama, gaziću ih: Terza najavio pakao Aneli i Luki, priznao da li mu je Sofijin ulazak uništio vezu sa Minom! (VIDEO)