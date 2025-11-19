Išao bih pre pet godina u zatvor, nego da je to izašlo: Saša Matić otkrio da li je zaista snimio pesmu sa Bubom i Jalom, pa ŠOKIRAO sve, a evo i da li je 'zaratio' sa Marijom Šerifović oko pesme (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U okviru rubrike ''Pitanja sa Instagrama'' pevač Saša Matić u emisiji ''Amidži šou'' odgovarao je na pitanja gledalaca.

Da li si posesivan otac i kako se ponašaš kad te ćerke upoznaju sa svojim momcima?

- Kod mene je deviza: ''Kad su one dobro, dobro sam i ja''.

S obzirom na to da si napisao pesmu za Čolu, kojem bi još kolegi napisao hit?

- Nisam ja napisao pesmu, ja sam komponovao, to su dve različite stvari. Ja sam samo kompozitor pesme ''100 dukata''.

Da li je tačno da te Marija Šerifović odbila sa duet?

- Pesma je njoj prvo ponuđen, pa sam je ja čuo kod Saška Nikolića, ja sam je kupio, a Mara je tada rekla da je pesma ne radi, a mi smo ostali ko što smo i bili.

Da li si stvarno snimio pesmu sa Bubom i Jalom, ali si odustao od objavljivanja?

- Nisam ja snimio, ja sam probao. Oni su napravili neku pesmu u rep fazonu, meni je to bilo top u njihovoj izvedbi. Ja sam otišao u Sarajevo, ali kad sam ja to snimio, to nije ličilo ni na šta. Išao bih pre 5 godina u zatvor nego da je to izašlo.

Autor: M.K.