Trebalo bi da sednemo i da... Saša otkrio da li bi ponovo snimio duet sa Eminom Jahović, pa se osvrnuo na izjavu Nataše Bekvalac da bi bila INTIMNA sa njim (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen ||

Naš pevač Saša Kovačević, gostujući u Amidžiju, odgovarao je na pitanja sa Instagrama, te je tako otkrio da li bi ponovo snimio duet sa Eminom Jahović!

Već nekoliko dana unazad piše se o sukobu Saše Kovačevića i pevačice Emine Jahović i o tome da li je on bio ili pak, nije bio pozvan kao gost na njenom koncertu. Naime, on je otkrio da je bio pozvan, ali da nije pristao da gostuje na njenom koncertu, iz nekih razloga njemu poznatih iz prošlosti.

- Ne, nije tačno da me nije zvala, zvala me je, ali imam nešto iz prošlosti što mi se nije dopalo i to je razlog što se nisam pojavio. Ja svoje kolege uvek poštujem i želim da bude obostrano, da poštuju i mene, kada sve ove godine puštam veliko poštovanje i ljubav. Kada se dese neke stvari dva, tri puta koje nisu kolegijalne i drugarske, onda eto... - rekao je Saša, između ostalog, a potom je odgovarao na pitanja sa društvene mreže Instagram.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen

Da li bi ponovo snimio duet sa Eminom Jahović ukoliko bi ti ponudila pesmu koja ti se sviđa?

- Iskreno, ne znam. Znam da bi trebali da sednemo i iskomuniciramo, pre svega kao kolege i drugari.

Kako komentarišeš izjavu Nataše Bekvalac da bi rado imala odnose sa tobom, ali joj je problem što poznaje tvoju verenicu?

- Ja se s Naletom dugi niz godina poznajem, poštujem i volim, ali ne znam da li je baš tako rečeno. Obostrano je što se nje tiče, ona zna koliko je izvanredna.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li je tačno da ti Zorana krade veš svakog dana?

- Ne, to je od šale napravljeno. Zorana kada hoće da spava u širem vešu, ona ukrade moj. To je izvučeno iz neke šale, ali znaš šta, voli da nosi moje stvari. Neće po kući da prlja svoje, pa nosi moje.

Podsetimo, Emina i Saša su pre 15 godina snimili duet koji je postao jedan od najpoznatijih domaćih hitova, a njihova saradnja ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni, te je izostanak Saše sa Emininog koncerta izazvao interesovanje javnosti. Kako je na njenom koncertu koji je nedavno održala u Beogradu bilo puno gostiju, odnosno pevača sa estrade, jasno je da su se mnogi zapitali šta je bilo sa Saletom.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

