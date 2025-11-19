AKTUELNO

Domaći

Kokolina sarađivala sa Ronaldinjom! Progovorila o slavnom fudbaleru, pa priznala: Bilo je puno devojaka, to je nešto po čemu sam prepoznatljiva!

Izvor: Pink.rs

Naša manekenka Aleksandra Tanasković, poznatija kao Kokolina, gostujući u Amidžiju, progovorila je o saradnji sa slavnim fudbalerom Ronaldinjom!

Aleksandra Tanasković, poznata manekenka, poznatija u narodu kao Kokolina, sarađivala je sa mnogo pevača u čijim spotovima se našla, a sada je progovorila u emisiji "Amidži šou", kako je izgledala saradnja sa bivšim fudbalerom Ronaldinjom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je vrlo kulturno, on je veliki gospodin, profesionalan čovek. Bilo je puno devojaka u toj reklami, to je nešto po čemu sam prepoznatljiva, ja sam mnogo reklama radila i to je jedna od najpoznatijih - rekla je Kokolina.

Inače, ona je poznata po eleganciji, svom dugogodišnjem iskustvu u svetu mode i nesvakidašnjem spoju glamura i obrazovanja, a takođe, poznata je i po tome što spaja glamur i obrazovanje, kao i o spajanju modelinga sa studijama stomatologije.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Aleksandra Tanasković

#Kokolina

#Reklama

#Ronaldinjo

#snimanje reklame

