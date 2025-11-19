AKTUELNO

ONI SU SAMI SEBE UNIŠTILI! Ljuba Aličić progovorio o nedozvoljenim sredstvima na estradi: To je zlo, nikome ne treba!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikada nije probao.

Naš legendarni pevač Ljuba Aličić progovorio je o nedozvoljenim supstancama i tome ko sve na estradi to koristi ili je koristio.

OVO SE NE TOLERIŠE! Nenad Macanović Bebica sankcionisan zbog kršenja strogog pravila!

Foto: TV Pink Printscreen

- Sinan i Džej su sami sebe uništili drogom, ko im je kriv što su voleli poroke. Toga sam imao spred sebe mnogo puta, pa nisam probao. Hteo sam normalan život, a oni samo droga i droga. Njih više nema, a i kad su imali šanse da se izvuku i počnu normalno da žive, bez poroka, nisu ih iskoristili. Nastavljali su po starom. Pa ja ne bih mogao jednu pesmu da otpevam kad bih se tako zapustio! Šteta je kad čovek neće samom sebi da pomogne. Droga je zlo, to ne treba nikome - rekao je on.

Ljuba je dodao da ne voli ni kocku, jer je to jedna velika zaraza.

- Nisam kockar uopšte. Igrao sam kladionicu, ali ne smatram da je kocka. Više ne igram, ima dve godine. Kocka je mnogo z**ebana igra. Od toga nema ništa, to je samo jedna velika zaraza - istakao je Aličić.

Foto: TV Pink Printscreen

