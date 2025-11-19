DONELA KONAČNU ODLUKU! Nakon razvoda od Švajnštajgera, Ana Ivanović MENJA SVE IZ KORENA!

Porodica i prijatelji imaju veliku ulogu u ovome.

Naša proslavljena teniserka Ana Ivanović sve je bliže povratku u svoj rodni Beograd. Ana se nakon razvoda od nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera više posvetila porodici i prijateljima iz rodne Srbije, pa je neminovno hvata i nostalgija.

Kako izvor blizak teniserki tvrdi, sada živi na relaciji Nemačka-Španija, ali će se to uskoro promeniti, jer Ivanovićeva sve priprema za povratak u Srbiju, gde je izuzetno voljena i cenjena.

- Za Anu Beograd nije samo mesto odrastanja, to je osećaj pripadnosti, toplina i ritam grada, koji nijedna svetska metropola ne može da zameni. Nakon naporne sportske karijere i godina života u inostranstvu, prirodno je da sve više ceni mir, stabilnost i blizinu najbližih. Povratak u Srbiju, makar delimičan, jer ona ima obaveze i u Nemačkoj i u Španiji, zbog kojih će i dalje morati da odlazi tamo, čini se kao izvestan korak u narednom periodu. Porodica u njenom slučaju igra glavnu ulogu u toj odluci. Svi žive u Beogradu. Važno joj je da se reše još neke stvari, na kojima ona već radi. Nisam ulazio u detalje, ali znam da sve ide u smeru njenog definitivnog povratka. Otkako se razvela, mnogo više je posvećena porodici i poslovnim projektima koje vodi iza reflektora - kaže izvor blizak bivšoj teniserki.

Ana i Bastijan zvanično su razvedeni posle devet godina braka. Da je na taj brak definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika. Svako je krenuo svojim putem, a Bastijan je već i uslikan sa novom partnerkom. Nijedno od njih dvoje se posle razvoda nije oglašavalo. Tokom bračne zajednice oboje su jedno o drugom govorili sa velikom pažnjom i ljubavlju, koju, uprkos velikoj želji, nisu uspeli da održe.

Autor: R.L.