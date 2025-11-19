AKTUELNO

SEDMA GODINA BRAKA JE BILA TEŠKA! Goca Tržan progovorila o trzavicama sa Rašom, pa otkrila šta ih je NAJVIŠE ZBLIŽILO!

Zajedno su već 15 godina.

Naša pevačica Goca Tržan često ističe da je njena ćerka Lena njen najveći uspeh i ponos.

- 18. godina je napunila odavno. Sluša, čuje kad vičem, što bi rekla moja pokojna baba. Šalim se, ne vičem, vikala sam ranije kad je bila mlađa, sad je dobra, ide u školu, razmišljamo šta ćemo da upišemo od fakulteta - rekla je Goca za "Premijeru".

Ona se osvrnula i na brak sa svojim dugogodišnjim partnerom Rašom Novakovićem, te je istakla da su ih izazovi smo zbližili.

- Mi smo već petnaesta godina zajedno, trudimo se da se ne odvajamo, sve radimo zajedno, i ja njega bodrim. Mislim da je izuzetno bitno za parove koji su dugo zajedno da se dive jedno drugom. Nama je sedma godina bila dosta teška, turbulentna. Život je nepredvidiv, dovoljno je iznenadna smrt nekoga ili bilo šta. Nama je korona došla u trenutku kad smo imali i kredit za stan, mi smo svašta pregurali zajedno. Ali prave parove teške situacije samo zbliže, ne razdvoje ih - navela je Goca.

