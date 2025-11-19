DOKLE ĆEMO DA NAGAĐAMO?! Džejla Ramović promenila ton na pitanje o odnosu sa Marijom Šerifović, NIJE JOJ PRIJATNO!

Želi da se ta priča završi!

Nedavno je Marija Šerifović ostala bez oca Rajka Šerifovića, koji je preminuo posle teške bolesti u Kragujevcu, a u najtežim trenucima uz Mariju je bila Džejla Ramović.

Ona je sada za emisiju "Premijera" progovorila o ovom teškom trenutku.

- Nije ni vreme ni mesto, mislim da treba da pustimo Mariju i porodicu da budu u žalosti. Ja sam njen prijatelj i moja uloga je bila da budem njena podrška danas. Naravno da joj je teško, ali ja sam kao njen prijatelj otišla tamo i bila uz nju, ali mislim da je u ovom trenutku svakom ljudskom biću potrebno da bude sam, i mislim da je fer da je svi pustimo na miru - rekla je Džejla.

O prirodi njihovog odnosa se nagađalo dugo, a Džejla je ponovo istakla da su njih dve samo prijateljice.

- Ne znam dokle ćemo da nagađamo, Marija je moja prijateljica i to je jedina nepromenjiva kategorija u svemu ovome - istakla je mlada pevačica.

Autor: R.L.