OSTAO SAMO PEPEO I PRAH! Izgoreo klub u kojem je radio ovaj poznati zadrugar! (FOTO)

Postao zgarište.

Poznati noćni klub u Beču "Vilidž" izgoreo je noćas do temelja i od njega je ostalo samo zgarište.

Ovo mesto poznato je kao jedno od omiljenih gde se okupljaju naši ljudi iz dijaspore i gde gostuju najveće balkanske muzičke zvezde.

U ovom klubu radio je bivši zadrugar Stefan Šebez.

Požar je izbio u utorak oko jedan sat posle ponoći, a srećom, u tom trenutku klub je bio zatvoren. Uzrok tragedije još uvek nije poznat. Za gašenje vatre angažovano je čak 23 vatrogasna vozila i 88 vatrogasaca, dok je plamen u potpunosti uništio objekat.

Autor: R.L.