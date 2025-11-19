SRCE MI JE NA MESTU! Bane Mojićević nakon razvoda ima NOVU LJUBAV, evo da li planira brak!

Ponovo je srećan u ljubavi.

Pevač Bane Mojićević pre pet godina razveo se od supruge Milice, sa kojom ima dvoje dece, Radoša i Mašu.

Sada je pred kamerema emisije "Premijera" Bane priznao da ima novu ljubav i da je ponovo emotivno ispunjen.

- Zadovoljan, u miru u sreći, u nekom ličnom zadovoljstvo, to je ono što osećam već duže vreme. Nemam planove što se tiče emotivnog života i nekih ozvaničavanja na bilo koji način, to me ne interesuje, ne razmišljam u tom smeru. Bitno mi je da mi je srce na mestu, da sam zadovoljna, da sve funkcioniše i da smo srećni. Papirologija me nikad nije interesovala - rekao je Mojićević.

Autor: R.L.