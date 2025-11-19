AKTUELNO

HULIJA, NEĆEŠ IĆI TAMO! Elma Sinanović zabranila ćerki da ide kod dečka, za to ima debeo razlog!

Ovo neće da joj dozvoli.

Pevačica Elma Sinanović govorila je danas za emisiju "Premijera", te se dotakla nedavne prevare koju je doživela od strane prijatelja.

- To je sve predato tužilaštvu, bukvalno sam prevarena, dokumentacija se cela krivotvorila, bila sam prinuđena da to predam tužilaštvu, mnogo je tu ljudi upleteno, jako loše, ali šta je tu je, moram da se borim za sebe, verujem u naš pravosudni sistem. Smatram da je pravda možda spora u mom slučaju, ali je dostižna. To je jako loša stvar, jako me koči, ne mogu da verujem da se to dešava kod nas. Moj advokat mi je rekao: "Elma, klasično su te izšibicarili" - rekla je pevačica.

BUKTI RAT: Aneli i Asmin ušli u BRUTALAN verbalni okršaj, ona uputila niz optužbi na njegov račun, on joj odbrusio bez pardona! (VIDEO)

Ona je otkrila i da li je istina da se njena ćerka Hulija zabavlja sa šeikom, te je ispričala zašto joj je zabranila da ide kod dečka.

- Da li se Hulija udaje za šeika, ne znam, naravno da ne, on jeste dečko iz tih zemalja, ali nije šeik, on je normalan dečko. Ali tamo kod njih je interesantno, svaka druga kuća za kućnog ljubimca ima lava. Ja na primer imam tri psa, imam mačora, a oni imaju lava. Ja kažem Huliji, sve je to lepo, ali nećeš ti tamo ići zbog tog lava, meni to nije ni humano, drže ih u tim ogromnim kavezima, tu ih hrane. Bila je jedna situacija, ja gledam lava, a kod lava kokoška, oni je pustili, a on se igra sa njom, maltretira je, strašno - ispričala je Elma za "Premijeru".

Autor: R.L.

