Mrežaste čarape i mala, crna haljina! Anastasija Ražnatović ZAPALILA MREŽE izazovnim stajlingom! (FOTO)

Komantari pljušte.

Mlada pevačica i naslednica Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović važi za modnu ikonu, a njeni stajlinzi su uvek propraćeni budnim okom javnosti.

Anastasija je sada posetila Madrid, pa je sa svojim Instagram pratiocima podelila kadrove iz ovog grada, a svi su ostali bez daha kada su videli njen autfit.

Mala, crna haljina i mrežaste čarape, koje su istakle njene vitke i zategnute noge, izazvali su brdo komentara ispod objave.

Inače, Anastasija je pre nekoliko dana čestitala rođendan svom suprugu Nemanji Gudelju, te mu se obratila najnežnijim rečima.

- Srećan rođendan ljubavi moja najveća... Ti si sve ono što jedna žena može da poželi u partneru i suprugu.. I dragi Bog mi te je poslao u život da me učiniš najsrećnijom ženom na svetu... Budi mi uvek živ i zdrav, sve ostalo ćemo zajedno. Volim te - napisala je Ražnatovićeva uz njihove zajedničke fotografije.

Autor: R.L.